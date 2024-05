EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

BOOSTER Precision Components GmbH meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2024



29.05.2024 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BOOSTER Precision Components GmbH meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2024 Umsatz in Q1 2024 mit 43,4 Mio. EUR um 8,3 % niedriger als im Vorjahr (Q1 2023: 47,3 Mio. EUR)

EBITDA sank in Q1 2024 auf 4,5 Mio. EUR (Q1 2023: 5,6 Mio. EUR)

Start eines Maßnahmenpakets aufgrund des unerwarteten Nachfragerückgangs im ersten Quartal

Aufstockung der bestehenden Anleihe in Höhe von 18 Mio. EUR zur Optimierung der Finanzierungsstruktur von BOOSTER Frankfurt a. M., 29. Mai 2024 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Bond; ISIN NO0012713520) hat heute ihre ungeprüften Konzernergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Der Umsatz von BOOSTER ging in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 um 8,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal zurück und belief sich auf 43,4 Mio. EUR (Q1 2023: 47,3 Mio. EUR). Das EBITDA sank im Jahresvergleich um 19,3 % auf 4,5 Mio. EUR (Q1 2023: 5,6 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge verringerte sich im Berichtszeitraum um 1,5 Prozentpunkte auf 10,0 % im Vergleich zu 11,5 % im Vorjahresquartal. Der Umsatz- und Ergebnisrückgang wurde durch eine schwächer als erwartete Nachfrage und einen ungünstigen Produktmix verursacht. Das daraus resultierende Konzernperiodenergebnis war mit -0,3 Mio. EUR negativ (Q1 2023: 1,4 Mio. EUR). "Wir haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um schnell auf den unerwarteten Nachfragerückgang im ersten Quartal zu reagieren: Wir nehmen kurzfristige Personalanpassungen vor, wo dies möglich ist, und reduzieren nicht unbedingt notwendige Ausgaben und Investitionen, während wir weiterhin intensiv an zusätzlichen Geschäften arbeiten. Diese Maßnahmen werden sich vor allem in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar machen", sagt Jerko Bartolic, Geschäftsführer und CEO von Booster Precision Components. Die Bilanzsumme zum 31. März 2024 belief auf 114,7 Mio. EUR (31.12.2023: 114,5 Mio. EUR). Das Umlaufvermögen von BOOSTER blieb mit 69,7 Mio. EUR (31.12.2023: 69,9 Mio. EUR) auf einem stabilen Niveau. Der Anstieg der Vorräte sowie der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde durch einen geringeren Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen. Das Eigenkapital bleibt mit 15,0 Mio. EUR zum 31. März 2024 gegenüber 14,8 Mio. EUR zum Jahresende 2023 stabil. Die Verbindlichkeiten zum 31. März 2024 sanken um insgesamt 1,2 Mio. EUR und beliefen sich auf 91,6 Mio. EUR. Dr. Ralph Wagner, Geschäftsführer und CFO von BOOSTER Precision Components: "Im Rahmen der Optimierung unserer Finanzierungsstruktur haben wir erst kürzlich das Anleihevolumen um 18 Mio. EUR aufgestockt, um das Investitionsdarlehen in Höhe von 15 Mio. EUR zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu tilgen. Dies wird den Zinsaufwand von BOOSTER langfristig deutlich reduzieren." Die Geschäftsführung geht davon aus, dass das Geschäftsumfeld für die Automobilindustrie auch im Jahr 2024 herausfordernd bleiben wird und die wirtschaftliche Entwicklung insbesondere in Europa, aber auch in anderen Regionen der Welt, aufgrund geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten gedämpft wird. Angesichts des hohen Auftragsbestands für die kommenden Jahre erwartet die Gruppe jedoch ein moderates Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (2023: 183,6 Mio. EUR). Unter der Annahme, dass die Energiepreise und Rohstoffkosten stabil bleiben und die weitere Nachfrage den Erwartungen der Geschäftsführung entspricht, rechnet die Gruppe mit einer moderaten Steigerung des Ergebnisses (EBITDA 2023: 21,3 Mio. EUR). Der Konzernfinanzbericht der BOOSTER Precision Components GmbH von Januar bis März 2024 wird unter https://www.booster-precision.com/en/investor-relations/financial-reports.html verfügbar sein. Kontakt:

BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt a. M.

T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com BOOSTER Gruppe

Die BOOSTER Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die BOOSTER Gruppe umfasst neun Gesellschaften in fünf Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der BOOSTER Gruppe liegt derzeit auf Komponenten für Turbolader, die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie zur Geschäftserweiterung wird das Produktportfolio sukzessive um Produkte für Anwendungen im Bereich E-Mobility, Fuel Cell und Industry ausgebaut. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der BOOSTER Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften. www.booster-precision.com



29.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com