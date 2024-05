HomeToGo wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, außergewöhnliche Wohnungen für alle zugänglich zu machen. Inzwischen hat sich HomeToGo zum größten SaaS-gestützten Marktplatz für Ferienunterkünfte weltweit entwickelt. Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von globalen Partnern bringt die KI-gestützte Plattform Reisende nahtlos mit ihren idealen Unterkünften zusammen. HomeToGo ist in 25 Ländern tätig und bietet über sein B2B-Segment HomeToGo_PRO auch innovative Lösungen für die Reisebranche an. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 11.06.2024 um 10:30 Uhr im Rahmen einer Travel & Leisure Konferenz einen Online-Roundtable mit Sebastian Grabert, Director IR & Corporate Finance. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-06-11-10-30/HTG zur Verfügung gestellt.





