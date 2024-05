Baden-Baden (ots) -Der dritte Fall von Rudi Gaul und Katharina Adler für die Stuttgarter Tatort-KommissareZu allem entschlossene Geiselnehmer, ein Kommissar unter den Geiseln und der andere am Eingreifen gehindert - es wird gefährlich für Thorsten Lannert und Sebastian Bootz im "Tatort - Verblendung". Die Dreharbeiten zu dem neuesten Stuttgarter Tatort gehen heute zu Ende. Regie führt Rudi Gaul, das Drehbuch schrieb Katharina Adler gemeinsam mit Rudi Gaul. Von den beiden stammten bereits die Stuttgarter Tatorte "Videobeweis" und "Vergebung". Im neuesten Fall spielen in weiteren Rollen Anna Schimrigk, Leila Abdullah, Christoph Franken, Jessica McIntyre, Kais Setti, Christoph Glaubacker und Jürgen Hartmann.Eskalation in einem KinoSebastian Bootz ist unter den Gästen einer Stuttgarter Filmpremiere, als die Leinwand plötzlich schwarz wird und ein Mann und eine Frau das Publikum mit Waffengewalt bedrohen. Panik bricht aus, etliche Menschen können fliehen, Schüsse fallen - und ein Security-Mitarbeiter liegt tot am Boden. Als Sebastian Bootz dessen Waffe ergreift, um die Geiselnehmer aufzuhalten, wird er bedroht und schießt den Mann an. Doch die Täter lassen sich dadurch nicht aufhalten. Bootz wird entwaffnet und mit den verbliebenen Gästen zu Geiseln der beiden Unbekannten. Weil es ihm gelungen ist, unbemerkt Thorsten Lannert zu verständigen, gehört der zu den ersten, die in der Einsatzzentrale die Arbeit aufnehmen. Fieberhaft arbeiten er und die Mitglieder des Krisenstabs daran herauszufinden, wer die Geiselnehmer sind, wie man sie stoppen und weitere Tote verhindern kann. Die Zusammenarbeit unter den beiden Kommissaren muss sich jetzt auf Entfernung beweisen ...Das TeamDer "Tatort - Verblendung" ist eine Produktion des SWR. Ausführender Produzent ist Nils Reinhardt. Kamera Stefan Sommer, Schnitt Saskia Metten, Szenenbild Andreas C. Schmid, Kostüm Tina Keimel-Sorge und Gloria Ambros, Besetzung Marion Haack, Produktionsleitung Marcus Schulze-Erdel. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard. Der Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.Informationen: http://swr.li/tatort-verblendungFoto zu den Dreharbeiten: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5789963