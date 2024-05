Mit der Übernahme von Wiesner Versicherungsmakler erweitert die Phönix Versicherungsmakler GmbH ihre Standorte um Schwerin. Der Zukauf gehört zu einer Wachstumsstrategie, die Kontinuität in der Kundenbetreuung und Vor-Ort-Präsenz in den Mittelpunkt stellt. Bereits seit dem 01.04.2024 gehört das Maklerbüro Wiesner Versicherungsmakler zur Phönix Versicherungsmakler GmbH, wie nun bekannt gegeben wurde. Mit dem Zukauf erweitert das Unternehmen seine Präsenz in Schwerin und Umgebung.

