Linz (www.anleihencheck.de) - Für gewöhnlich folgt die EZB der geldpolitisch taktvorgebenden FED, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein zeitlicher Nachlauf von rund einem Quartal in Bezug auf geldpolitisches Handeln habe als durchaus üblich gegolten. Allem Anschein nach werde sich das nun ändern. Während die Inflationsraten sowohl in den USA als auch in Europa zurückgegangen seien, bleibe eine baldige Zinssenkung seitens der FED fraglich. Die Inflationsrate in der Eurozone habe zuletzt bei 2,4% gelegen. Dies dürfte eine ausreichende Annäherung an das 2%-Ziel der EZB sein, denn für die nächste Zinssitzung am 6. Juni gelte eine Senkung des Leitzinssatzes als so gut wie sicher. In den USA halte sich die Inflation hartnäckig und liege zuletzt bei 3,4%, verzeichne jedoch eine nach wie vor robuste Wirtschaft. Die Kombination scheine eine Zinssenkung seitens der FED immer weiter in die Ferne rücken zu lassen. (29.05.2024/alc/a/a) ...

