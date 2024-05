Wien (www.fondscheck.de) - Mit ihren drei Sondervermögen der "Umweltspektrum"-Familie hat die Umweltbank schon einige Erfahrung als Fondsinitiator sammeln können, so die Experten von "FONDS professionell".Nun wage sich die Nürnberger Ökobank in ein neues Produktsegment vor.Die Umweltbank bringe in den kommenden Wochen ihren ersten börsengehandelten Indexfonds (ETF) auf den Markt. Der Umweltbank UCITS ETF - Global SDG Focus (ISIN LU2679277744/ WKN A3EV2A) solle als "global breit diversifiziertes und streng nachhaltiges Basisinvestment im Bereich Aktien" dienen, heiße es in einer Produktbroschüre. ...

