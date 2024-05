Bitcoin Kurs weiter unter 68.000 Dollar - Sorgen um Mt. Gox holen Anleger wieder ein

Nach der Eroberung der psychologischen 70.000-Dollar-Marke notiert der Bitcoin zur Wochenmitte wieder unter 68.000 Dollar. Dabei dürften insbesondere die jüngsten Entwicklungen rund um die Kryptobörse Mt. Gox Anleger weiter beunruhigen. Sollten in absehbarer Zeit mehrere Krypto-Werte in Milliardenhöhe auf den Markt geworfen werfen, könnte dies zumindest temporär für Verunsicherung sorgen. Unsicherheit über Kryptobörse hält an - Anleger gehen in Deckung Die Unsicherheit in den Reihen der insolventen Kryptobörse Mt. Gox haben Anleger zu Wochenbeginn wieder eingeholt. Von den Wallets der Börse wurden Bitcoin in Milliardenhöhe abgezogen, heißt es. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge könnten die Verwalter den Gläubigern bis zu 9 Milliarden Dollar zurückgeben, heißt es weiter. Im Jahr 2014 war die Börse insolvent gegangen. Gegründet wurde Mt. Gox ursprünglich als Handelsplatz für Sammelkarten.

Mögliche Verkaufswellen könnten zumindest kurzfristig Irritationen auslösen. Eine größere Belastung sollte dies allerdings nicht darstellen, zumal es sich um eine vergleichsweise überschaubare Menge handelt. Dem Branchenportal CoinMarketCap liegt die Marktkapitalisierung aller Bitcoins aktuell bei über 1,33 Billionen Dollar.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

