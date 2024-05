Der Kauf von Bormioli Pharma aus Italien für 800 Mio. € (10-fach EBITDA) ermöglicht strategische Optionen. Die Italiener (370 Mio. € Umsatz bei 21 % Marge) stehen für Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme. Das daraus resultierende neue Segment "Moulded Glass" hat künftig rd. 30 % Umsatzanteil, bietet nebst Synergien robuste Cashflows, was GERRESHEIMER im Investitionszyklus Rückenwind gibt. Die Gewinnbasis für den Konzern steigt per 2025 um rd. 10 %. Ein späterer, lukrativer Exit gilt als denkbare Variante. Der frisch gemeldete Ausbau der Produktion für 180 Mio. $ in den USA unterstreicht die Expansionsstrategie. Ein Zwischenplus für uns rund 23 %, mit Zielrichtung bis 140 €.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 22! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 22 u. a.:- Die größten Investmentfonds sind "all in"- Unsere Favoriten aus dem Nebenwerte-Sektor- PORSCHE: Ein neuer Chef soll es schaffen- ANALOG DEVICES: Gut aufgestellt- Das interessanteste Comeback in Paris heißt KERING- MEDTRONIC gibt sich optimistischIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info