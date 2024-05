© Foto: DALL-E



Es ist dem Vermögensverwalter BlackRock gelungen, den Konkurrenten Grayscale in dessen Kompetenzbereich zu überrunden und zum weltgrößten Bitcoin-Fondsmanager aufzusteigen. Die Hintergründe.Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock hat sich zum weltweit größten Fonds für die beliebteste Kryptowährung entwickelt. Seit seiner Börsennotierung in den USA zu Beginn des Jahres hat der Fonds knapp 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten angehäuft. Am Dienstag hielt der börsengehandelte Fonds 19,68 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und übertraf damit den Grayscale Bitcoin Trust, der bislang mit 19,65 Milliarden US-Dollar das größte Volumen aufgewiesen hatte, laut Daten von Bloomberg. Auf dem dritten …