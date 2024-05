EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Leifheit AG: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Gesamtdividende von 1,05 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie von 0,95 EUR sowie Sonderdividende in Höhe von 0,10 EUR beschlossen

Vorstand stellt neue Strategie für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung vor

Rüdiger Böhle und Larissa Böhm neu in den Aufsichtsrat gewählt

Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet Nassau, 29. Mai 2024 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Anbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2024 in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt/Main erfolgreich abgehalten. Auf der Versammlung waren 61,73 % des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung verabschiedete alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit. So beschloss sie die Ausschüttung einer Gesamtdividende von 1,05 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie, die sich aus einer erhöhten Dividende von 0,95 EUR sowie einer Sonderdividende in Höhe von 0,10 EUR zusammensetzt. Damit ergibt sich eine Dividendenrendite1 in Höhe von 6,5 Prozent. Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: "Mit der nun beschlossenen Sonderdividende und dem seit Mitte Mai laufenden Aktienrückkaufprogramm sollen die Aktionärinnen und Aktionäre an der guten Liquiditätssituation des Leifheit-Konzerns teilhaben. Um die Zukunft von Leifheit nachhaltig erfolgreich zu gestalten, konzentrieren wir uns auf die Umsetzung unserer neuen ganzheitlichen Unternehmensstrategie. Die strategische Neuausrichtung steht unter dem Motto ‚LEADING WITH FOCUS. CREATING SUSTAINABLE VALUE.' und zielt auf profitables Wachstum und Kosteneffizienz. Mit unserem Leitsatz ‚Unsere Ideen, die Dein Leben leichter machen' wollen wir uns als europäischer Marktführer und Spezialist für mechanisches Reinigen und Trocknen positionieren - mit höchster Verbraucherzufriedenheit, einer unternehmerischen Kultur und einer nachhaltigen Denkweise." Zur erfolgreichen Umsetzung der neuen Strategie setzt das Unternehmen vor allem auf Investitionen in die Marke Leifheit, eine deutlich stärkere Fokussierung auf seine Kernkategorien und internationale Märkte, den forcierten Ausbau des E-Commerce sowie die Stärkung der Innovationsfähigkeit. Gleichzeitig sind eine schlanke Organisation, die Digitalisierung von Prozessen sowie eine integrierte Kommunikation am Point of Sale - online und stationär - wichtige Faktoren für Effizienz. Die Hauptversammlung hat im Rahmen der Neuwahl die vier Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre neu bestimmt. Neben Herrn Dr. Günter Blaschke und Herrn Stefan de Loecker gehören nun auch Herr Rüdiger Böhle und Frau Larissa Böhm dem Aufsichtsrat an. Rüdiger Böhle ist CFO und kaufmännischer Geschäftsführer der Blanco GmbH + Co. KG in Oberderdingen. Als breit aufgestellter, erfahrener C-Level Manager bringt er fundierte Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit, M&A, Strategieentwicklung und Change-Management mit. Larissa Böhm ist als Managing Director bei der Alantra EQMC Asset Management SGIIC in Madrid tätig. Sie bringt langjährige internationale Berufserfahrung in der Finanz- und Investmentbranche, im Einzelhandel und in der Luxusindustrie ein. Die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat wird repräsentiert von Herrn Thomas Standke und Herrn Alexander Keul. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Böhle und Frau Böhm zwei kompetente und erfahrene Finanzexperten für den Aufsichtsrat der Leifheit AG gewinnen konnten. Beide werden unser Gremium bereichern und uns wichtige Impulse liefern", so Dr. Günter Blaschke. "Mein Dank gilt den ausscheidenden Mitgliedern, Herrn Dr. Claus-O. Zacharias und Herrn Georg Hesse, für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit im Aufsichtsrat in den vergangenen Jahren." Auf der konstituierenden Sitzung im Nachgang der Hauptversammlung wurde Dr. Günter Blaschke erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Stefan de Loecker zu seinem Stellvertreter und Rüdiger Böhle zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt. Auf der Hauptversammlung berichtete der Vorstand ausführlich über die Geschäftsentwicklung des Leifheit-Konzerns im Geschäftsjahr 2023 und im ersten Quartal 2024. Auf das laufende Geschäftsjahr blickt der Vorstand trotz der anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zuversichtlich und erwartet ein leichtes Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahreswert. Daneben rechnet der Vorstand mit einem Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im Korridor zwischen 10 Mio. EUR und 12 Mio. EUR sowie einem positiven Free Cashflow von etwa 10 Mio. EUR. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, bestellt. Die detaillierten Informationen zur Hauptversammlung sowie die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind abrufbar auf der Website https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/ . Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download zur Verfügung. 1 Die Dividendenrendite ergibt sich aus der Dividende je Aktie im Verhältnis zum Schlusskurs (Xetra) der Leifheit-Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2023.

Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com , www.leifheit.de und www.soehnle.de . Kontakt:

