© Foto: amhnasim - Pixbay.com



Die US-Börsenaufsicht SEC hat den Weg für die ersten Ether-Spot-ETFs geebnet. "Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts für die gesamte Kryptobranche", so DZ Bank. Obwohl die unmittelbare Marktreaktion auf die Ankündigung zurückhaltend war, zeigte Ether in den darauffolgenden Tagen eine bemerkenswerte Erholung mit einem Anstieg auf zeitweise über 3.900 US-Dollar. Die Jahreshöchststände von etwa 4.100 US-Dollar und die Rekordhöhe von fast 4.900 US-Dollar sind jedoch noch entfernt. Die Zulassung war aufgrund der Kontroverse um das "Staking" von Ether zuvor lange Zeit unsicher. Erst nachdem die Antragsteller klargestellt hatten, dass die ETFs nicht am Staking teilnehmen werden, wurden …