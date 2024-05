Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Flash CPI-Daten für Mai aus Deutschland waren eine wichtige makroökonomische Veröffentlichung aus Europa, die für heute geplant war, so die Experten von XTB.Der Bericht sei um 14:00 Uhr veröffentlicht worden und sollte eine Beschleunigung des deutschen Preiswachstums zeigen. Die zuvor heute veröffentlichten Landesdaten seien jedoch eher uneindeutig gewesen - die Inflation habe in Sachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen tatsächlich zugenommen, sei aber in anderen Bundesländern unverändert geblieben oder habe im Vergleich zu den Werten im April abgenommen. ...

