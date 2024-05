© Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa



War es das schlechteste Geschäft aller Zeiten? Ein Amerikaner war der erste, der mit Bitcoin eine reale Ware erstanden hat. Aber zu welchem Preis!Am 22. Mai jeden Jahres feiert die Kryptowährungs-Community einen denkwürdigen Moment in der Geschichte von Bitcoin - den Bitcoin Pizza Day. An diesem Tag im Jahr 2010 tauschte Laszlo Hanyecz, ein Bewohner Floridas, 10.000 Bitcoins gegen zwei Pizzen von Papa John's. Was damals einem Gegenwert von 41 US-Dollar entsprach, ist heute über 700 Millionen US-Dollar wert. Der Handel markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der beliebtesten Kryptowährung. Denn bis dahin waren Bitcoins noch nie für eine reale Ware - in diesem Fall zwei große Pizzen …