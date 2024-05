Die komplette Buffett-Story lesen Sie im neuen Smart Investor: https://www.smartinvestor.de/ Zinssenkungen im Sommer, im Herbst oder gar erst nächstes Jahr - Anleger mussten sich in den vergangenen Wochen mit einem langsameren Fahrplan für die Zinspolitik anfreunden. Grund zur Panik - Ralph Malisch, stellvertretender Chefredakteur beim Smart Investor, glaubt, dass die veränderten Erwartungen bereits eingepreist sind. Parallel zu den Aktienmärkten sind in den vergangenen Wochen auch die Preise für Edelmetalle wie Gold und Silber gestiegen. Dabei gelten diese Assets eigentlich als sichere Häfen in schlechten Börsenzeiten. Was diese Entwicklung bedeutet und wo jetzt möglicherweise Gefahren lauern: Die Antworten gibt's im wO-TV-Interview. Außerdem: Die Titelstory des neuen Smart Investor beschäftigt sich mit Altmeister Warren Buffett. Der Aktienkurs von Berkshire Hathaway ist zuletzt eher seitwärts gelaufen. Im Kurs spiegelt sich nicht nur die Performance von Buffetts Portfolio wider, sondern zu einem großen Teil auch der Kult um Buffett als Person. Was das für Anleger bedeutet: Jetzt einschalten!