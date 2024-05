PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER PROMAXIMA IMMOBILIEN AG



29.05.2024 / 19:00 CET/CEST





PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Bürgenstrasse 9/C.0.2 6005 Luzern

Zürich, 29. Mai 2024

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Am Mittwoch, den 26. Juni 2024 um 9.30 Uhr findet die ordentliche Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG in den Räumlichkeiten der Liegenschaften AG Zürich an der Seestrasse 29, 8702 Zollikon statt. TRAKTANDEN Gemäss der den Aktionären direkt zugestellten Einladung. WAHRNEHMUNG DER STIMMRECHTE Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 09. Juni 2024 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren. Aktionäre, die am 20. Juni 2024 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen. Kontakt

Hans Peter Buchschacher, Präsident des Verwaltungsrates

INVESTOR@PROMAXIMA.CH I +41 44 801 18 80 Über Promaxima Immobilien AG

Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006 investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegen-schaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: 24-05-29 Promaxima Immobilien AG - Einladung zur GV





