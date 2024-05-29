The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.05.2024
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2024
ISIN Name
NO0010650013 BERGENBIO ASA
NO0010768500 ATLANTIC SAPPHIRE NK -,10
CA79575K1049 SALTBAE CAPITAL CORP.
IE00BDZVHF28 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD
IE00BD5J2G21 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOA
IE00BF2PG656 ISHSIV-E.MSCI EMU MUL.EOA
IE00BP3QZG05 ISIV-TA35ISRAEL U.ETF DLA
IE00BQT3VN15 ISIV-US EQ.B.AC.U.ETF DLA
IE00BQT3W831 ISHSII-JPX-N.400EUR H.ACC
IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD
IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD
IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD
IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD
KYG215771042 CN NONFERROUS GO.LS-,0001
SE0003553130 WNTRESEARCH AB SK -,09
SE0017083983 COALA-LIFE GROUP AB O.N.
US09060U5074 BIOCARDIA INC.NEW DL-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2024
ISIN Name
NO0010650013 BERGENBIO ASA
NO0010768500 ATLANTIC SAPPHIRE NK -,10
CA79575K1049 SALTBAE CAPITAL CORP.
IE00BDZVHF28 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD
IE00BD5J2G21 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOA
IE00BF2PG656 ISHSIV-E.MSCI EMU MUL.EOA
IE00BP3QZG05 ISIV-TA35ISRAEL U.ETF DLA
IE00BQT3VN15 ISIV-US EQ.B.AC.U.ETF DLA
IE00BQT3W831 ISHSII-JPX-N.400EUR H.ACC
IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD
IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD
IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD
IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD
KYG215771042 CN NONFERROUS GO.LS-,0001
SE0003553130 WNTRESEARCH AB SK -,09
SE0017083983 COALA-LIFE GROUP AB O.N.
US09060U5074 BIOCARDIA INC.NEW DL-,001