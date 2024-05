© Foto: Dall-E



Anleger der Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar warten schon lange auf einen nachhaltigen Turnaround der Aktie. Nun könnte es soweit sein!Solar-Aktien? Plötzlich KI-Gewinner! Für die im vergangenen Jahr noch mit starken Verlusten handelnden Solar-Aktien ging es in den vergangenen Tagen hoch hinaus: Plötzlich gilt die Branche als Gewinner der Entwicklungen um Künstliche Intelligenz. Die These: Zur Deckung des enormen Energiebedarfs von Rechenzentren wird Solarenergie künftig ein unverzichtbarer Baustein sein. Zusätzlichen Rückenwind haben die Papiere außerdem aus dem Reich der Mitte der erhalten: Die Zentralregierung in Peking hat angekündigt, das Problem von …