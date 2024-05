DJ US-Notenbank sieht weiterhin moderat steigende Preise

WASHINGTON (Dow Jones)--Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge im Zeitraum Anfang April bis Mitte Mai ausgeweitet. Allerdings sei die Entwicklung je nach Region unterschiedlich gewesen, heißt es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve. Dabei habe die Beschäftigung insgesamt leicht zugenommen. In acht Distrikten habe es unterschiedlich leichte Zuwächse gegeben, in vier Distrikten hätten sich keine Veränderungen ergeben. Die Beschäftigten hätten dabei eine bessere Position gehabt, höhere Gehälter zu fordern.

Die Preisentwicklung habe moderate Zuwächse verzeichnet. Die US-Notenbank rechnet damit, dass die Preise kurzfristig weiterhin moderat zulegen werden.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 11. und 12. Juni statt.

Die Zweifel wachsen immer mehr, ob die US-Notenbank in diesem Jahr überhaupt noch die Zinsen senken wird. Zu Beginn des Jahres hatten die Märkte noch sechs Zinssenkungen für möglich gehalten, inzwischen sind die Erwartungen wegen der nur langsam zurückweichenden Inflation auf eine oder zwei Senkungen zusammengeschmolzen.

