Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, ist weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen und wurde zum offiziellen Partner der UEFA EURO 2024. Das Unternehmen, das kontinuierlich Innovationen auf dem High-End-Markt und bei seinen Produkten vorantreibt, hat mit seinen großformatigen Fernsehern eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, wobei sein 100-Zoll-Fernseher von 2023 bis Q1 2024 weltweit auf Platz 1 stand. Dieses Jahr macht Hisense Sie "match-fit" für das ultimative Fernseherlebnis mit dem offiziellen Fernseher der UEFA EURO 2024 und dem Hisense "BEYOND GLORY" UEFA EURO 2024 Kampagnenheld Mini LED ULED Fernseher, dem U7N.Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 hebt Hisense Ihr Fußballerlebnis auf ein neues Niveau mit einem Fernseher, der speziell für Gamer und Sportfans entwickelt wurde. Für ein wahrhaft atemberaubendes Sporterlebnis bietet die Mini LED die Eleganz echter Dunkelheit und eine überragende Helligkeit mit einem breiten Spektrum, das jeden Farbton intensiviert.Quantum Dot Colour sorgt für ein noch realistischeres Bild mit mehr als einer Milliarde Farben, die für Sättigung und Tiefe sorgen. Full Array Local Dimming und Peak Brightness sorgen dafür, dass Sie immer das beste Bild erhalten, von den dunkelsten dunklen bis zu den hellsten weißen Farbtönen.Verleihen Sie Ihren Spielen und sportlichen Aktivitäten den entscheidenden Kick. Sichern Sie sich unglaubliche Siege mit 144Hz Game Mode PRO. Der Auto-Low-Latency-Modus und die variable Bildwiederholfrequenz von 144 Hz halten selbst mit der intensivsten Action Schritt. Kein Input-Lag oder Frame-Tearing mehr, das Ihnen im Weg steht.Für eine andere Art von Action bietet das U7N Technik direkt aus dem Kino. IMAX Enhanced, Dolby Vision und Filmmaker Mode arbeiten zusammen, um unglaubliche 4K-Bilder zu liefern. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme und -sendungen so, wie sie sein sollen.Der U7N Mini LED ULED TV ist bereit, jeden großen Moment der UEFA EURO 2024 mit Ihnen zu erleben. Verlassen Sie sich darauf, dass Hisense mit seinen innovativen TV-Produkten das perfekte Spielerlebnis bietet.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. Hisense ist weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen und die Nummer 1 bei den 100-Zoll-Fernsehern sowohl 2023 als auch im ersten Quartal 2024. Hisense ist schnell gewachsen und ist heute in mehr als 160 Ländern vertreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2424233/2048_1152.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2424232/U7_Lifestyle_Night_16x9.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/genieWen-sie-auWergewohnliche-fuWballubertragungen-mit-dem-hisense-u7n-mini-led-uled-tv-dem-offiziellen-fernsehgerat-der-uefa-euro-2024-302158492.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5790235