Schock: über 90 % Wahrscheinlichkeit, dass Dogecoin fällt, wenn das passiert

Es ist rückblickend gesehen wohl eine der seltsamsten Geschichten und zugleich eine der größten Erfolgsgeschichten, die es am gesamten Kryptomarkt gibt. Die Rede ist von Dogecoin ($DOGE). Der Coin wurde 2013 eigentlich als Karikatur auf den Bitcoin eingeführt. Gerade dadurch begründete er aber mit den Meme-Coins eine eigene Assetklasse und brachte so manchen Kryptomillionär hervor.

Mit den Jahren und den verschiedenen großen Bull Runs im Kryptomarkt etablierte sich auch $DOGE immer mehr als ernst zu nehmender Coin. So bildet er bis heute den größten Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von über 22 Mrd. Dollar. Auch wenn ihm andere große Meme-Coins wie Shiba Inu und zunehmend auch $PEPE auf den Fersen sind.

($Doge ist der größte Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von über 22 Mrd. gefolgt von $SHIB und $PEPE - Quelle: Coinmarketcap.com)

Dogecoin konnte von der Rallye der letzten Wochen nicht profitieren

In den letzten Wochen kam durch die sich erhärtende und zuletzt bestätigte Vermutung, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC wider Erwarten die Ethereum-ETFs zulassen könnte, einige Euphorie in den Kryptomarkt. Während Bitcoin jedoch seinen Abwärtstrend gebrochen hat und sehr nahe ans Allzeithoch gekommen ist und auch Ethereum zumindest dem Jahreshoch nahe kam, ebenfalls mit neuem Aufwärtstrend, sieht die Situation bei $DOGE gänzlich anders aus. Nicht nur, dass das Allzeithoch noch fast 40 % entfernt liegt, der Kurs tendiert, konnte selbst von der letzten Rallye nicht wirklich profitieren. Nun zeigt sich zu allem Übel auch noch eine sehr besorgniserregende charttechnische Situation.



(Bitcoin kam durch die Rallye der vergangenen Wochen sehr nahe an sein Allzeithoch - Quelle: Tradingview)

$DOGE Chart zeigt wenig Positives

Sieht man sich den $DOGE Chart unter verschiedenen Gesichtspunkten der technischen Analyse an, zeigt sich derzeit wenig Positives. So ist nicht nur die relative Schwäche im Vergleich zum Bitcoin besorgniserregend, sondern auch einige andere Faktoren. So konnte im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum bisher kein neuer Aufwärtstrend gebildet werden, was ebenfalls ein eher negatives Zeichen ist. Auch die Marktkapitalisierung ist seit dem Hoch um fast -27 % gefallen.

(Die Marktkapitalisierung von $DOGE fällt um -27 $, was einem Verlust von über 8 Mrd. Dollar für die Investoren entspricht. - Quelle: Tradingview)

Besorgniserregendes Chartmuster, aber ein Hoffnungsschimmer bleibt

Am schlimmsten wiegt derzeit jedoch ein ganz besonderes Chartmuster, welches als die bekannteste und verlässlichste Umkehrformation im gesamten Kryptomarkt darstellt. Die Rede ist von einer SKS-Formation. Das steht für "Schulter-Kopf-Schulter" und bildet laut zahlreichen statistischen Auswertungen und Publikationen zum Thema Charttechnik einen sehr zuverlässigen Indikator. Bricht der Kurs von $DOGE unter die sogenannte Nackenlinie, gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit von über 90 % für weiter fallende Kurse!

Der nächste große Meme-Coin? Lerne jetzt Sealana kennen.

($DOGE zeigt im Tageschart eine sehr deutliche SS-Formation und könnte bei dem Fall durch die Nackenlinie starken Aufwärtsdruck entwickeln- Quelle: Tradingview)

Einziger Hoffnungsschimmer ist derzeit, dass der Kurs von $DOGE die Nackenlinie am 1. Mai nur kurz angetestet hat und anschließend erst einmal wieder nach oben lief. Wenn auch ohne Dynamik. Dieser Umstand bildet derzeit den einzigen Hoffnungsschimmer für den Dogecoin-Kurs. Allerdings bildet so eine Nackenlinie auch eine massive Unterstützungszone, wo der Kurs häufig temporär dreht. Die Situation in $DOGE bleibt also überaus spannend und gefährlich. Für Meme-Coin Investoren könnte das bedeuten, dass es klug wäre, sich bei anderen Coins nach einer Alternative umzusehen. Eine solche Alternative könnte jetzt Sealana sein.

Jetzt Sealana Website besuchen.

Sealana sammelt im Presale binnen kurzer Zeit mehr als 3 Millionen Dollar ein

Sealana ist wie Dogecoin einst, ein Meme-Coin mit enormem Potenzial. Nicht wenige Kryptoinvestoren glauben, dass dieser Coin die nächste große Geschichte am Markt sein könnte. Daher sammelte der Coin binnen kurzer Zeit bereits über 3.000.000 $ an Investorengeldern ein. Der Coin hat das Ziel, in den Olymp der Meme-Coins vorzustoßen und etablierten Coins wie $Doge, $SHIB und $PEPE den Rang abzulaufen.

(Sealana sammelte im Vorverkauf schon über 3 Millionen Dollar ein - Quelle: Sealana Website)

Im Presale können Anleger jetzt noch zu extrem günstigen Kursen kaufen und haben so die Chance, direkt beim Start bei einem potenziellen Kursanstieg Gewinne zu realisieren. Sollte die nächste Krypto-Rallye wirklich kurz bevorstehen, wie viele Analysten glauben, könnte Sealana zu den großen Profiteuren gehören und etablierte Größen wie $DOGE von den Gewinnen her weit hinter sich lassen.

Lerne jetzt Sealana kennen und profitiere vom enormen Kurspotenzial.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.