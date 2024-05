Diese neuen Memecoins könnten bald von der Memecoin Rallye profitieren

Besonders im Bereich der Memecoins gab es in den letzten Monaten einige bemerkenswerte Rallyes, die beträchtliche Gewinne für frühe Investoren brachten. Während etablierte Memecoins wie Dogecoin und Shiba Inu weiterhin im Rampenlicht stehen, gibt es eine Reihe neuer und vielversprechender Memecoins, die das Potenzial haben, in der nächsten Rallye stark zu profitieren.

Memecoins befinden sich wieder in rasantem Aufschwung

Nach einer längeren Phase der Konsolidierung befinden sich Memecoins nun nähmlich wieder im Aufschwung. Die Marktkapitalisierung dieses Marktsektors stieg laut CoinMarketCap in den letzten 24 Stunden um über 5 % auf knapp 67 Milliarden Dollar. Auch das Handelsvolumen von Memecoins nahm in diesem Zeitraum um über 13 % zu und erreichte über 13 Milliarden Dollar.

Unter den Top-Ten-Coins waren Dog Go To The Moon und Cat In A Dogs World die Top-Performer der letzten 24 Stunden, jeweils mit einem Anstieg von über 30 %. Aber auch bereits etablierte Memecoins mit einer Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe, wie Shiba Inu und Dogwifhat, konnten starke Gewinne verzeichnen. So stieg der Wert von Shiba Inu ebenfalls zweistellig um 12 %, was dem Coin ein Monatshoch von 0,000029 Dollar bescherte. Zudem gelang es Shiba Inu, Cardano in Sachen Marktkapitalisierung zu überholen und somit wieder in die Top Ten der wichtigsten Kryptowährungen aufzusteigen.

Quelle: CoinMarketCap

Dogwifhat konnte sogar über 15 % an Wert gewinnen und ist aktuell wieder knapp vier Dollar wert. Auch dieser Coin erreichte damit in den letzten 24 Stunden einen monatlichen Höchststand. Über den gesamten letzten Monat hinweg betrachtet, konnte Dogwifhat seinen Wert sogar um knapp 50 % steigern. Auch andere Memecoins wie Bonk, Floki Inu und Book Of Meme verzeichneten Gewinne zwischen vier und sieben Prozent. Einzig und allein Pepe musste sich in den letzten 24 Stunden mit einem Wertverlust von über 6 % abfinden. Das liegt jedoch daran, dass der Coin, während alle anderen Memecoins eine Verschnaufpause einlegten, eine Rallye auf ein neues Allzeithoch schaffte und selbst nach dem heutigen Verlust im letzten Monat noch ein Plus von über 120 % aufweist.

Von dieser aktuellen Meme-Coin-Rallye könnten vor allem auch neue Coins massiv profitieren. Im Folgenden werden drei der vielversprechendsten neuen Memecoins vorgestellt, die Anleger im Auge behalten sollten.

Dogeverse könnte dank Multichain-Funktionalität schnell wachsen

Einer der aktuell vielversprechendsten neuen Memecoins trägt den Namen Dogeverse. Der Coin erfreut sich bereits vor seinem ersten offiziellen Launch auf Krypto-Börsen großer Bekanntheit. Der Grund für seine frühe Beliebtheit liegt darin, dass Anleger bereits jetzt, noch vor der breiten Masse, in einem sogenannten PreSale zu stark vergünstigten Konditionen Coins kaufen können, um somit an der gesamten folgenden Wertentwicklung zu partizipieren. Im Rahmen des PreSales konnte Dogeverse bereits über 15 Millionen Dollar an Investitionen anziehen, und ein Coin kostet derzeit nur 0,00031 Dollar. Der PreSale dauert jedoch nicht mehr lange an - interessierten Anlegern bleiben nur noch fünf Tage Zeit, um zu diesen Konditionen zu investieren, bevor der Coin sein erstes offizielles Listing an einer Krypto-Börse erhält und der Markt den Preis bestimmt.

Quelle: Thedogeverse.com

Der Erfolg von Dogeverse im PreSale basiert höchstwahrscheinlich auf einer besonderen Eigenschaft dieses Memecoins, nämlich seiner Multi-Chain-Funktionalität. Im Gegensatz zu anderen erfolgreichen Memecoins wie Dogecoin, der nur auf einer Blockchain basiert, unterstützt Dogeverse gleich sechs Blockchains: Ethereum, Binance, Polygon, Avalanche, Base und Solana. Die breite Unterstützung ermöglicht eine viel größere Zugänglichkeit für Anleger aus verschiedenen Krypto-Ökosystemen, was die potenzielle Investorenschaft und Community erheblich erweitert. Zudem verfügt Dogeverse natürlich auch über ein typisches Meme-Coin-Maskottchen. In diesem Fall heißt es Cosmo und ist ein über die Blockchains hin und her springender Hund.

Neben den potenziellen Wertsteigerungen des Coins können Anleger auch von Staking-Renditen profitieren, indem sie ihre bereits erworbenen Coins in den Staking-Vertrag von Dogeverse einzahlen. Die Staking-Rewards liegen derzeit bei 46 % pro Jahr, was eine zusätzliche Einnahmequelle für Investoren darstellt.

Jetzt in Dogeverse investieren

WienerAI könnten sinnvolle AI-Funktionen zum Erfolg verhelfen

In Sachen Staking-Rendite geht bei neuen Memecoins sogar noch mehr. Der neue WAI-Coin des Memecoin-Projekts WienerAI bietet seinen Anlegern aktuell sogar 308 % Staking-Rendite pro Jahr für ihre Coins. Das Staking von WAI erfreut sich bisher großer Beliebtheit, da 67 % aller Coins im Staking-Vertrag gesperrt sind und bisher bereits über 3,3 Milliarden WAI von Anlegern gestaked wurden. Zudem wurden bereits über 1,4 Milliarden WAI an Staking-Rewards an Anleger ausgezahlt.

Quelle: Wienerdog.ai

Anstatt auf mehrere Blockchains zu setzen, kombiniert WienerAI zwei der aktuell wichtigsten Wachstumssektoren im Krypto-Space: Memecoins und AI-Coins. Wiener AI verbindet den Charme eines Dackels, der als Maskottchen dient, mit sinnvollen AI-Funktionen, die einen echten Mehrwert für die Token-Inhaber bieten. In Zukunft soll man mit WienerAI am AI-gestützten Trading teilnehmen können, AI-optimierte Token-Swaps durchführen und sich durch eine MEV-Protection vor Front-Running durch MEV-Bots schützen können. Die Kombination von echten, sinnvollen Funktionen mit einem Memecoin hebt WienerAI von einem Großteil seiner Konkurrenz ab.

Ebenso wie Dogeverse hat auch Wiener AI noch maximales Upside-Potenzial, da auch dieser Coin noch vor seinem ersten Börsenlisting steht und sich aktuell im PreSale befindet. Im Gegensatz zu Dogeverse wurden hier bisher 3,3 Millionen Dollar investiert und ein WAI-Coin kostet derzeit 0,000712 Dollar. Die Kombination aus innovativen Funktionen, hoher Staking-Rendite und dem Charme eines Memecoins macht WienerAI zu einer äußerst attraktiven Investitionsmöglichkeit. Anleger, die frühzeitig in dieses Projekt einsteigen, könnten von den potenziellen Wertsteigerungen und den hohen Renditen erheblich profitieren.

Jetzt WAI kaufen

Sealana setzt auf die Vorzüge der Solana-Blockchain, um Erfolg zu haben

Der dritte Coin, um den es hier gehen soll, verfolgt einen etwas schlichteren Ansatz als die beiden zuvor genannten. SEAL setzt weder auf Künstliche Intelligenz noch auf Multi-Chain-Funktionalität und bietet seinen Anlegern auch kein Staking an. Stattdessen handelt es sich bei SEAL von Sealana um einen eher traditionellen Memecoin, der auf sein bloßes Explosionspotenzial setzt. Allerdings hat auch SEAL eine Trumpfkarte: Er baut auf der namensgebenden Solana-Blockchain auf, die in den letzten Wochen und Monaten einige der derzeit erfolgreichsten neuen Memecoins hervorgebracht hat.

Quelle: Sealana.io

Beste Beispiele dafür sind unter anderem der Memecoin WIF und der Memecoin BOME, die beide bereits kurz nach ihrem Launch starke Wertgewinne verbuchen konnten. WIF ist aktuell sogar der viertgrößte Memecoin überhaupt und hat eine Marktkapitalisierung von knapp 4 Milliarden Dollar erreicht. Solana-basierte Memecoins profitieren einfach von den Vorzügen der Solana-Blockchain, die extrem hohe Transaktionsgeschwindigkeiten bei sehr niedrigen Transaktionsgebühren bietet. Die technologischen Vorteile machen die Solana-Blockchain zu einer attraktiven Plattform für neue Projekte wie SEAL.

Natürlich hat auch SEAL ein typisches Meme-Coin-Maskottchen. In diesem Fall handelt es sich um eine Robbe namens "Sealana the Chubby Seal", die offensichtlich an den South Park-Charakter "The Gamer Guy" angelehnt ist und eine faule Robbe verkörpert. Anleger, die auf diesen puristischen Memecoin setzen wollen, können dies aktuell zum günstigen PreSale-Preis tun. Ein SEAL kostet nur 0,022 Dollar und auch hier wurden bereits über 3 Millionen Dollar investiert. Anleger haben hier, genau wie bei den beiden vorrangegangenen Coins, die Möglichkeit, SEAL durch Ethereum, USDT oder per Kreditkarte über die offizielle Website zu erwerben.

Jetzt in SEAL investieren

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.