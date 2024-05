Samba-1 Turbo erreicht 1000 t/s und übertrifft die Benchmark von Artificial Analysis

SambaNova Systems, das Unternehmen für generative KI-Lösungen mit den schnellsten Modellen und den fortschrittlichsten Chips, ist der klare Gewinner des neuesten Large Language Model (LLM) Benchmarks von Artificial Analysis. Mit über 1000 Token pro Sekunde (t/s) steht Samba-1 Turbo ganz oben auf dem Leaderboad und stellt damit einen neuen Rekord für die Leistung von Llama 3 8B auf.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240529337451/de/

"SambaNova's Samba-1 Turbo has set a new record for large language model inference performance in recent benchmarking by Artificial Analysis." Micah Hill-Smith, Co-Founder CEO of Artificial Analysis. (Image source: Artificial Analysis)