Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- In Zusammenarbeit mit ATX Medical Solutions führt SKT "X Caliber" in Australien ein, das eine der höchsten Raten von Haustierbesitzern weltweit aufweist.- SKT hat außerdem einen Vertrag mit MEDIVET Pet Hospital & Clinic abgeschlossen, um X Caliber in Indonesien anzubieten.SK Telecom (NYSE:SKM, "SKT") gab heute bekannt, dass es seinen KI-basierten Assistenzdienst für Röntgenbilder in der Tiermedizin "X Caliber" in Australien offiziell eingeführt hat.X Caliber ist ein innovativer Dienst, der Röntgenbilder von Hunden/Katzen mithilfe von KI innerhalb von etwa 15 Sekunden analysiert. Da X Caliber die Cloud zum Speichern und Abrufen von Daten nutzt, ist es nicht erforderlich, einen separaten Server im Krankenhaus zu installieren. Tierärzte können die Ergebnisse der KI-basierten Bilddiagnose jederzeit und überall auf ihren mobilen Geräten oder PCs überprüfen. Die Empfindlichkeit von X Caliber liegt bei 86-94 %: 94 % für die Erkennung von 16 verschiedenen abnormalen Mustern auf Röntgenbildern von Hunden im Bauchbereich, 88 % für die Erkennung von 10 verschiedenen abnormalen Mustern auf Röntgenbildern von Hunden im Brustbereich und 86 % für die Erkennung von 7 verschiedenen Abnormalitäten auf Röntgenbildern von Hunden im Bereich des Bewegungsapparats.Seit dem Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit ATX Medical Solutions ("ATX"), einem führenden Anbieter medizinischer Geräte in Australien, im November 2023 hat SKT eng mit ATX zusammengearbeitet, um die kommerzielle Einführung des Dienstes durch Betatests vorzubereiten. Mit der heutigen offiziellen Markteinführung kann X Caliber von über 100 Tierkliniken in Australien verwendet werden.Australien ist ein haustierfreundliches Land mit einer der höchsten Haustierbesitzraten der Welt. Es wird geschätzt, dass mehr als zwei Drittel der Haushalte ein Haustier besitzen, wobei die Gesamtzahl der Haustiere im Januar 2024 bei etwa 29 Millionen liegen wird. Die durchschnittliche Anzahl von Haustieren pro Haushalt in Australien liegt bei 1,3 Hunden und 1,6 Katzen.SKT und ATX werden auch an der Australian Veterinary Association (AVA) Conference 2024, einer der größten Versammlungen von Tierärzten in Australien, teilnehmen, die vom 27. bis 31. Mai in Melbourne stattfindet, um X Caliber den Tierärzten vorzustellen.Darüber hinaus gab SKT die Unterzeichnung eines Vertrages mit MEDIVET Pet Hospital & Clinic, Indonesiens größter veterinärmedizinischer Premium-Krankenhauskette, über die Bereitstellung von X Caliber für das Krankenhaus von MEDIVET bekannt. Das Unternehmen sieht dieses Geschäft als eine gute Gelegenheit, X Caliber nicht nur in Indonesien, sondern auch auf dem übrigen südostasiatischen Markt einzuführen.In der Zwischenzeit bietet SKT aktiv einen Beta-Service für Tierkliniken in Nordamerika, Europa und Asien an, um die Präsenz von X Caliber auf dem globalen Markt weiter auszubauen.Informationen zu SK TelecomSK Telecom ist seit 1984 führend in der Entwicklung der Mobilfunkbranche. Jetzt wird das Kundenerlebnis auf ein neues Niveau gehoben, indem es über die Konnektivität hinausgeht. SK Telecom stellt KI in den Mittelpunkt seines Geschäfts und das Unternehmen wandelt sich rasch zu einem KI-Unternehmen mit einer starken globalen Präsenz. Es konzentriert sich darauf, Innovationen in den Bereichen KI-Infrastruktur, KI-Transformation (AIX) und KI-Service voranzutreiben, um einen größeren Wert für Industrie, Gesellschaft und Leben zu schaffen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere LinkedIn-Seite www.linkedin.com/company/sk-telecom.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/skt-fuhrt-den-ki-gestutzten-veterinardiagnose-assistenzdienst-x-caliber-in-australien-ein-302158641.htmlPressekontakt:skt_press@sk.com,Mina Ryu,SK Telecom Co.,Ltd.,+82 10 3740 5185,mnryu@sk.com; Hyejin Kim,SK Telecom Co.,Ltd.,+82 2 6100 3839,hjchriskim@sk.comOriginal-Content von: SK Telecom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175034/5790246