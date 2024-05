MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' (Magdeburg) zu Rentenpaket:

Mit dem Übergang der Babyboomer-Generation in die Rente gerät Deutschland, vernimmt man die Chefin der Wirtschaftsweisen und Ökonomen, in die finanzielle Handlungsunfähigkeit. Die Wirtschaft spricht gar vom teuersten Sozialpaket aller Zeiten. Die überzogene Polemik zielt auf die Entkopplung der Renten von der Einkommensentwicklung. Letztlich auch, um die Staatsausgaben zu begrenzen. Man kann es auch polemisch zuspitzen: Für mehr Panzer ran an die Rente. Diese Stoßrichtung birgt gewaltiges Spaltpotenzial. Vor diesem Hintergrund zeigt die Debatte um Generationengerechtigkeit eine Schieflage, da die großzügigen Pensionsregelungen in Deutschland überhaupt nicht mit einbezogen werden. Die milliardenschweren Gesamtkosten für die Staatsdiener von Kommunen bis hinauf zu Bundesministerien und Behörden sind schön versteckt in den Etats. Transparenz fehlt hier völlig. Also alle Fakten auf den Tisch und dann eine Reform für alle./yyzz/DP/stk