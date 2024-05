FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 12. Juni 2024





DONNERSTAG, DEN 30. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: PNE AG, Hauptversammlung, Cuxhaven-Döse

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen

USA: Foot Locker, Q1-Zahlen

USA: Dell, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: BIP Q1/24

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 4/24

09:00 CHE: BIP Q1/24

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 5/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/24 (endgültig)

11:00 EUR: Vertrauen im Dienstleistungssektor 5/24

11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 5/24

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 4/24

11:00 ITA: Erzeugerpreise 4/24

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 4/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/24 (vorab)

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 4/24

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/24

17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Vorstellung des ersten Hamburger Quantencomputers u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bürgermeister Peter Tschentscher, Hamburg

10:00 DEU: Mündliche Verhandlung am Verwaltungsgericht Berlin in der Streitsache um den Zugang zu Unterlagen zur «Zeitenwende»-Rede des Bundeskanzlers, Berlin

10:00 DEU: Start des 5. Anlegerforums der OstseeSparkasse Rostock (bis 1.6.2024), Rostock

16:00 DEU: Übergabe Förderbescheid zur klimaneutralen Stahlherstellung an ArcelorMittal-Werk mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

20:00 DEU: Bürgergespräch der Thüringer Allgemeinen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Erfurt

BEL: Treffen der EU-Handelsminister und -Ministerinnen, Brüssel Die Ministerinnen und Minister wollen unter anderem Schlussfolgerungen zur nachhaltigen Stromnetzinfrastruktur verabschieden. Weiterhin steht unter anderem ein Gedankenaustausch zum Green Deal auf dem Programm.

BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister zuständig für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel

CZE: Nato-Außenministertreffen, Prag



HINWEIS

DEU: Fronleichnam - Feiertag in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Börse geöffnet



FREITAG, DEN 31. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung

20:00 USA: Amgen, Hauptversammlung



SONSTIGE TERMINE

DEU: Cherry, Geschäftsbericht 2023

USA: Pharma-Kongress ASCO (bis 4.6.), Chicago



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/24

01:50 JPN: Industrieproduktion 4/24 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/24

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 4/24

07:00 FIN: BIP Q1/24

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 4/24

08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 3/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/24

08:45 FRA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

09:00 CZS: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

10:30 GBR: Hypothekenzusagen 4/24

11:00 BEL: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/24



EUR: S&P Ratingergebnis Frankreich



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk zu Stand der Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Deutschland und Europa mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzendes des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag und stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP

CZE: Nato-Außenministertreffen, Prag



11:00 LUX: Europäische Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht Schnellschätzung zur Inflation im Euroraum Mai 2024, Luxemburg

14:00 DEU: Ostdeutsches Wirtschaftsforum mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bad Saarow

SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur



MONTAG, DEN 3. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang April 2024

11:00 NLD: DSM Firmenich, Capital Markets Day

17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) USA: Kfz-Umsatz 5/24



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/24

02:30 JPN: Ibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 09:00 HUN: Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:00 POL: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:30 CZS: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 10:00 POL: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 15:45 USA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 4/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Airbus-Defence-und-Space-Medientag, Berlin

Anlässlich der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. Briefing u.a. mit Michael Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space. Danach Einblick in die Eurofighter-Ausbildung und Waffenschule der Luftwaffe.

DEU: 9. Düsseldorfer Startup-Woche, Düsseldorf

Über 100 Veranstaltungen vermitteln Wissen zu Themen wie Marketing, Finanzen, zu KI oder «Female Entrepreneurship». Veranstalter ist die Wirtschaftsförderung Düsseldorf.

12:30 DEU: Workshop des ifo-Instituts zum Thema «Zwischen Narrativen und Fakten: Wie können Statistiken die Öffentlichkeit erreichen?», Fürth Veranstalter sind das Ludwig Erhard ifo Forschungszentrum für Soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomik sowie das Bayerische Landesamt für Statistik

17:00 DEU: 75-Jahr-Feier der Deutschen Journalistenschule (DJS) Die Festrede hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht das Grußwort.

18:30 DEU: Medienempfang zur zentralen Konferenz der globalen Investmentbranche «SuperReturn International» des Bundesverbands Beteiligungsgesellschaft (BVK). Die Konferenz findet vom 4. bis 7. Juni statt., Berlin

DIENSTAG, DEN 4. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung in Dortmund

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin

10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung in Frankfurt 11:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung in Regensburg

14:45 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) - Global Keynote mit CEO Klein 16:45 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) - Analysten/Medien-Q&A mit CEO Klein und weiteren Vorständen 17:00 USA: General Motors, Hauptversammlung

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 5/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 5/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/24

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/24 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Konjunktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit Wolfgang Schubert-Raab, Präsident des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen (LBB), und Andreas Demharter, Hauptgeschäftsführer des LBB, München

DEU: startsocial-Wettbewerb 2023/24: Die 25 herausragenden Initiativen werden von Bundeskanzler Olaf Scholz geehrt startsocial fördert jährlich 100 soziale Initiativen mit Beratung aus der Wirtschaft.

MITTWOCH, DEN 5. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 ESP: Inditex, Q1-zahlen

10:00 DEU: CEWE Hauptversammlung 2024 in Oldenburg

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank (pbb) Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung in Hamburg

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung in München

16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

17:30 USA: Walmart, Hauptversammlung

19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) DEU: Fresenius, Capital Markets Day

FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

GBR: Lastminute.com, Capital Markets Day in Zürich



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 5/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 4/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 5/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 5/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigung 5/24

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 5/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin (bis 9.6.24)

DEU: Start der Messe «MobiCon» rund um moderne, smarte und nachhaltige Mobilität mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Berlin

DEU: Tag der deutschen Bauindustrie (TBI24) mit Vorstellung einer neuen IW-Studie zur «Volkswirtschaftlichen Bedeutung der Bauwirtschaft», Berlin U.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), CDU-Chef Friedrich Merz, Bundesbauministerin Klara Geywitz

DEU: Bankwirtschaftliche Tagung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) + 13.30 mit Bundeskanzler Olaf Scholz



DEU: BDEW Kongress 2024, Berlin



09:00 DEU: BGH verhandelt im Kontext des «Diesel-Skandals» zum Deckungsschutzanspruch in der Rechtsschutzversicherung, Karlsruhe

11:00 DEU: Online-PK Verein Deutscher Ingenieure (VDI) «Gesundheitsgefahr Kfz-Klimaanlage - VDI stellt Hygieneanforderungen für die Automobilbranche», Düsseldorf

19:00 DEU: Vorstellung und Diskussion der «Mitte-Studie» der Friedrich-Ebert-Stiftung zu demokratiegefährdenden Einstellungen, Frankfurt/M.

RUS: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg «SPIEF», St. Petersburg



DONNERSTAG, DEN 6. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen

09:00 DEU: CEE - ERSTE Consumer & Technology Conference 2024 u.a. mit Metro, Hornbach, Infineon, Adidas, Kontron, Warschau 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: DWS Group Hauptversammlung (online), Frankfurt/M. 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 5/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 4/24

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 4/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/24

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/24

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Handelsbilanz 4/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss TÜV Mobility Conference «MOVEvolution: sicher, smart, nachhaltig» zu nachhaltiger Mobilität, Berlin

DEU: BDEW Kongress 2024 in Berlin



DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, München

10:30 DEU: Beginn Europarechtliches Symposium und 70 Jahre Bundesarbeitsgericht mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Erfurt

16:00 DEU: Unternehmertag NRW; Gastredner ist Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Düsseldorf



FREITAG, DEN 7. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Rexel, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 5/24

07:00 JPN: Frühindikatoren 4/24 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 4/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 4/24

08:30 HUN: Industrieproduktion 4/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 4/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 4/24

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 5/24

11:00 EUR: BIP Q1/24 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/24 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q1/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/24

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/24 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 4/24



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Tag des Familienunternehmens in Berlin

Die wirtschaftliche Lage und die Perspektiven der Familienunternehmen - das ist Thema beim Tag des Familienunternehmens 2024. Es geht um den Austausch mit der Politik und miteinander. Unter anderem sprechen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und CDU-Parteichef Friedrich Merz.

11:00 DEU: Tarifverhandlung Einzel- und Versandhandel mit rund 235 000 Beschäftigten, Frankfurt/M.

DEU: Europawahl - Wahlkampfabschluss in Deutschland vor Abstimmung am Sonntag

DEU: Abschluss Europarechtliches Symposium und 70 Jahre Bundesarbeitsgericht, Erfurt

MONTAG, DEN 10. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 CHE: Sulzer, Capital Markets Day



USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 14.6.24)



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 5/24

09:00 AUT: Industrieproduktion 4/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 4/24

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 6/24

11:00 GRC: Industrieproduktion 4/24

11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/24



DIENSTAG, DEN 11. JUNITERMINE UNTERNEHMEN09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München10:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 FRA: Casino Guichard Perrachon, Hauptversammlung 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung10:30 DEU: RAG-Stiftung Online-Pk mit Vorstellung der Jahreszahlen 2023 11:00 DEU: Frankfurter Bankgesellschaft, Pressekonferenz, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung14:30 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 5/24TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Heidelberger Druckmaschinen, JahreszahlenDEU: Wacker Chemie, Capital Markets DayTERMINE KONJUNKTUR06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/2408:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/24 (vorläufig)08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/2409:00 CZS: Verbraucherpreise 5/24SONSTIGE TERMINE10:00 DEU: Mündliche Verhandlung zu Klagen betreffend Grundsteuer Baden-Württemberg11:00 DEU: Tarifverhandlungen bayerischer Einzelhandel, München12:00 DEU: Online Gesprächsrunde Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur nationalen Umsetzung der europäischen KI-Regulierung13:00 DEU: Hybrides Symposium der Bundesapothekerkammer zu «Telepharmazie - Chancen und Grenzen»14:30 DEU: Pk mit ifo-Präsident Clemens Fuest zum Thema "Wird Europa abgehängt? Wirtschaftsentwicklung und Innovationen", Dresden15:00 DEU: Beginn Wirtschaftstag 2024 veranstaltet vom Wirtschaftsrat der CDU u.a. mit Bundesjustizminister Marco BuschmannDEU: Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, Berlin Die Konferenz wird von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eröffnet. Es werden etwa 1500 Teilnehmer erwartet, die über die weitere Unterstützung für den Wiederaufbau der vom russischen Angriffskrieg schwer getroffenen Ukraine beraten.DEU: Fünfter «EuroMinds»Wirtschaftsgipfel u. a. mit Gesine Schwan, Aydan Özogus und Henry Maske in Hamburg

MITTWOCH, DEN 12. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Bilfinger, Kapitalmarkttag

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Knaus Tabbert AG, Jahres-Pk, Bad Griesbach

11:00 DEU: Hawesko Holding, Hauptversammlung in Hamburg 12:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 13:00 DEU: Pressegespräch Volkswagen Kassel zur Betriebsversammlung, Kassel 18:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Legal + General Group, Kapitalmarkttag

INT: Broadcom, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/24

03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/24

03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 4/24

08:00 GBR: Dienstleistungsindex 4/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 4/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/24

14:30 USA: Realeinkommen 5/24

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Notenbankchef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:0 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog» u.a. mit Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz und der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Claudia Buch

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Fitness-Tarif in der Berufsunfähigkeitsversicherung

09:30 DEU: Abschluss Wirtschaftstag 2024 veranstaltet vom Wirtschaftsrat der CDU u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und CDU Deutschland, Friedrich Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linneman, Berlin

11:00 DEU: BGH verhandelt zur Wirksamkeit bestimmter Klauseln zu Schiedsgutachterverfahren in der Rechtsschutzversicherung

DEU: Handelsblatt - Wasserstoff-Gipfel 2024 (bis 13.6.24) u.a. mit CEO Thyssenkrupp Miguel Lopez (9.35 h), CEO Thyssenkrupp nucera Dr. Werner Ponikwar (11.40 h)

18:30 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft - Digitale Perspektiven nach der Europawahl mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi