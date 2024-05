© Foto: Jingming Pan - unsplash



Geduld ist derzeit eine gefragte Tugend. Die Konsolidierung des Edelmetalls zieht sich. Die Nervosität unter Marktakteuren nimmt zu. In welche Richtung löst Gold die Konsolidierungsformation auf?Starker US-Dollar belastet Gold Als am Dienstag die vom Conference Board ermittelten Daten zur Entwicklung des US-Verbrauchervertrauens deutlich über den Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, zogen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen an. Der US-Dollar ließ sich nicht zwei Mal bitten und erstarkte am Devisenmarkt. Der außerordentlich wichtige US-Dollar-Index drehte nach oben ab. Der Anstieg der Renditen und damit einhergehend der Höhenflug des US-Dollar-Index setzte sich am Mittwoch fort. …