DJ US-Außenminister lässt Flexibilität in Ukraine-Waffenfrage durchblicken

Von Alan Cullison und Michael R. Gordon

WASHINGTON (Dow Jones)--Beim Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine gegen militärische Ziele in Russland hat US-Außenminister Antony Blinken signalisiert, dass die USA eine Aufhebung der bestehenden Einschränkungen erwägen könnten. Es war das erste Mal, dass ein hochrangiger Politiker der Biden-Regierung öffentlich äußerte, dass die USA einen solchen Kurswechsel abwäge. Zuvor hatten die USA erklärt, man werde der Ukraine nicht erlauben, Ziele auf russischem Territorium mit ATACMS-Raketen oder anderen US-Waffen anzugreifen. Blinkens Äußerungen folgen einer Reihe von Aussagen europäischer Regierungschefs und Politikern, die sich dafür aussprachen, der Ukraine zu erlauben, vom Westen gelieferte Waffen gegen Ziele auf russischem Territorium einzusetzen, die Moskau als Aufmarschgebiet für seine Invasion nutzt.

Blinken betonte auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Moldaus Präsidentin Maia Sandu frühere Beteuerungen, dass die Vereinigten Staaten Angriffe auf russisches Territorium weder unterstützt noch ermöglicht hätten. Aber dann sagte er, dass die Ukraine "selbst entscheiden muss, wie sie sich am besten verteidigen kann. Wir werden dafür sorgen, dass sie die dafür notwendige Ausrüstung erhält". Er fügte hinzu: "Ein weiteres Markenzeichen unserer Unterstützung für die Ukraine in diesen mehr als zwei Jahren war die Anpassung an die veränderten Bedingungen und den veränderten Kriegsschauplatz, an die veränderte Art und Weise, wie Russland seine Aggression und Eskalation betreibt."

Beamte der Biden-Administration bestätigten, dass eine Änderung der Politik in Erwägung gezogen wird, sagten aber, dass eine Entscheidung des Weißen Hauses noch nicht getroffen worden sei. "Wir ermutigen weder Angriffe mit US-Waffen auf russischem Boden, noch ermöglichen wir sie", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby nach Blinkens Äußerungen. "Unsere Unterstützung für die Ukraine hat sich entsprechend der Entwicklung der Bedingungen auf dem Kriegsschauplatz entwickelt, und das wird sich nicht ändern, aber im Moment gibt es auch keine Änderung unserer Politik."

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte Anfang dieser Woche, es sei "an der Zeit zu überlegen, ob es richtig ist, einige der Beschränkungen" für die Ukraine aufzuheben. "Wenn sie keine militärischen Ziele auf russischem Territorium angreifen können, dann wird den Ukrainern eine Hand auf den Rücken gebunden und es wird ihnen sehr schwer gemacht, sich zu verteidigen", sagte Stoltenberg bei der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Sofia. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte in dieser Woche gesagt, die Ukraine sollte russische Stellungen in Russland angreifen können. Dies komme keiner Eskalation gleich.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat unterdessen mit ernsten Konsequenzen gedroht, falls der Westen der Ukraine erlauben sollte, westliche Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen.

May 30, 2024 01:24 ET (05:24 GMT)

