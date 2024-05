NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,70 Euro auf "Underweight" belassen. In den vergangenen Wochen sei die Anlegerstimmung für Airlines negativ umgeschlagen, schrieb Analyst Harry Gowers in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Verantwortlich sei die Sorge vor niedrigerem Preisauftrieb bei geringerer Nachfrage. In seinem Basisszenario geht Gowers auf den Kurzstrecken aber von einem Plus von bis zu fünf Prozent aus, was immer noch ein gutes Ergebnis wäre. Momentan deute nichts auf sinkende Preise hin, weder bei den Billigfliegern noch den Netzwerkairlines, stellte Gowers klar. Seine Favoriten heißen Easyjet und Ryanair nach den starken Kurskorrekturen. Bei Air France-KLM sieht er wie bei der Lufthansa Korrekturrisiken für die Markterwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2024 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2024 / 00:15 / BST

DE0008232125