© Foto: picture alliance / NurPhoto | Artur Widak



Der PC-Bauer schlägt die Erwartungen und hebt die Prognose an. Große Hoffnungen setzt die Branche in eine neue Generation von KI-PCs. Diese sollen ab dem kommenden Jahr voll einschlagen.PC-Hersteller Hewlett-Packard hat am Mittwoch die Wall Street-Prognosen für das zweite Quartal übertroffen und sendet ein starkes Erholungszeichen für den Markt für Personal Computer (PC), getrieben durch eine Welle von System-Upgrades. Nach einer beispiellosen Verkaufsflut während der Pandemie und einem darauffolgenden, zweijährigen Umsatzrückgang scheint diese Flaute nun zu enden. Die HP-Aktie konnte nachbörslich leicht zulegen. HP verzeichnete für das zweite Quartal einen Umsatz von 12,8 Milliarden …