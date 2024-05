The following instruments on XETRA do have their first trading 30.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.05.2024Aktien1 US2340643012 Daiwa Securities Group Inc. ADR2 US4611301064 Intertek Group PLC ADR3 US5608773009 Makita Corp. ADR4 US9534321016 West Japan Railway Co. ADR5 US96342K1007 Whitbread PLC ADR6 CA37962L1013 Global Uranium Corp.7 GB00B86TNX04 CEPS PLC8 CA1941683080 Colibri Resource Corp.9 NO0013249896 Atlantic Sapphire ASA10 NO0013251173 Bergenbio ASA11 US09060U6064 BioCardia Inc.12 SE0022239901 WntResearch ABAnleihen/ETF/ETP1 XS2834471463 AXA S.A.2 ES0413860851 Banco de Sabadell S.A.3 XS2831094706 Commonwealth Bank of Australia4 US56035LAJ35 Main Street Capital Corp.5 XS2834272002 Asian Development Bank (ADB)6 CH1356197116 TRATON Finance Luxembourg S.A.7 LU1233598447 Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF8 IE000GHXL2Q3 iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF9 LU2742533636 JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Capitalisation10 LU2742533552 JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Distribution11 IE000CBYU7J5 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF12 XS2651539681 UBS European Physical Carbon ETC