NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 5100 Pence auf "Outperform" belassen. Die Bewertung der Konsumgüterbranche werde insgesamt immer attraktiver, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre negative Einschätzung beginne sich zu wandeln, zumal die Ergebnisse des ersten Quartals besser gewesen seien als in den Vorquartalen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2024 / 17:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken