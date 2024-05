Dünger für Ihr Depot: Millennial Potash steht vor einer glänzenden Zukunft

Anzeige / Werbung

Angesichts der wachsenden Bedeutung von Düngemitteln und den positiven Aussichten für Millennial Potash lohnt sich ein genauerer Blick auf das Unternehmen

Potash erregt aufgrund seiner Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktivität weltweite Aufmerksamkeit als Rohstoff der Zukunft

Erst im November letzten Jahres fand die COP 28 Klimakonferenz der Vereinten Nationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

Ein zentrales Thema auf der Agenda: die zunehmende Bedeutung von Düngemitteln, insbesondere in Afrika, um Hunger zu bekämpfen und die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.

Während der COP 28 traf sich der CEO von Millennial Potash, Farhad Abasov, mit Seiner Exzellenz Ali-Ben Bongo Ondimba, dem Präsidenten der Republik und Staatschef von Gabun. Gemeinsam diskutierten sie die Zukunft des Projekts und dessen positive Auswirkungen auf die Region.

Kein Wunder das in diesem Kontext Millennial Potash immer mehr Aufmerksamkeit erhält.

Und damit willkommen zum Unternehmensupdate zu Millennial Potash. Heute haben wir wirklich großartige Neuigkeiten für Sie. Millennial Potash hat vor kurzem eine positive vorwirtschaftliche Studie (PEA) für sein Kali-Projekt Banio abgeschlossen, und die Zahlen sind beeindruckend!

Die erste NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung basiert auf zwei kalispezifischen Bohrlöchern, die einen kleinen Teil des Nordziels abdecken. Die Ressourcen umfassen Carnallitit und Sylvinit nur beim Nordziel, das Südziel nicht eingeschlossen .

Die Schätzung der angezeigten Mineralressourcen beträgt insgesamt 656,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15,9 % KCl, davon 636,5 Millionen Tonnen Carnallit mit 15,8 % KCl und 20,1 Millionen Tonnen mit 21,6 % KCl.

Die geschätzten Mineralressourcen belaufen sich auf insgesamt 1,159 Milliarden Tonnen mit einem KCl-Gehalt von 16 %. Davon sind 1,1 Milliarden Tonnen Carnallitit mit 15,8 % KCl und 43,8 Millionen Tonnen Sylvanit mit 21,2 % KCl.

Beeindruckende Finanzzahlen

Die PEA zeigt einen Nettogegenwartswert nach Steuern von 1,07 Milliarden Dollar bei einem Diskontsatz von 10%. Die interne Rendite (IRR) liegt nach Steuern bei starken 32,6%.

Diese Zahlen spiegeln sich aktuell noch nicht im Aktienkurs wider.

Wirtschaftlichkeit des Projekts

Die anfänglichen Investitionskosten (CAPEX) für das Ban-Projekt werden auf 480 Millionen Dollar geschätzt, einschließlich eines Reservekapitals von 62 Millionen Dollar. Die Betriebskosten (OPEX) sollen bei nur 61 Dollar pro Tonne liegen. Mit Verkaufspreisen zwischen 300 und 350 Dollar pro Tonne ist das eine sehr profitable Angelegenheit.

Positive Bewertungen und zukünftige Pläne

Die PEA hat auch positive Bewertungen für Produktionsmengen von 400.000 und 600.000 Tonnen pro Jahr geliefert. CEO Farhad Abasov äußerte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen und bestätigte die Robustheit und das wirtschaftliche Potenzial des Projekts. Das Banio Projekt soll eine Amortisationszeit von nur 1,4 Jahren und eine geschätzte Lebensdauer der Mine von 56 Jahren haben.

Weitere Bohrpläne für das Ziel Nord geplant

Für die Zukunft hat Millennial Potash weitere Bohrpläne für das Ziel Nord geplant, darunter die Erweiterung des Bohrlochs Ba-001 und den Beginn der Bohrung für ein neues Loch, Ba-004.

Die ersten Bohrungen durchschneiden bedeutende kalireiche Horizonte in einer Tiefe von 230 bis 520 m. Kontinuierliche Carnallit- und Sylvinit-Flöze mit einer Dicke von 1,0 bis 28,8 m:

Quelle: millennialpotash.com

Bau der Infrastruktur mit Unterstützung der Regierung

Die Verarbeitungsanlage in Mayumba wird über eine 60 km lange Pipeline mit Sole aus dem Banio-Brunnenfeld versorgt. Die notwendige Energie und Infrastruktur ist in Mayumba vorhanden . Die Pläne internationaler Entwickler zum Bau eines Tiefseehafens laufen.

Darüber hinaus unterzeichneten die Regierung von Gabun, Perenco Oil and Gas Gabun (POGO) und Gabun Power Company Absichtserklärung zum Bau eines Wärmekraftwerks in Mayumba.

Das Wärmekraftwerk soll eine Anfangsleistung von 21 MW haben, erweiterbar bis 50MW

Fortschritte und Zukunftsperspektiven von Millennial Potash

Das Explorationsprogramm von Millennial Potash wird voraussichtlich bald zu einer neuen NI 43-101 Ressourcenschätzung führen. Diese Schätzung könnte auf mindestens eine Milliarde Tonnen an Ressourcen hinweisen. Damit positioniert sich Millennial Potash als eines der vielversprechendsten Unternehmen im Düngemittelsektor.

Auch die Fundamentaldaten der Landwirtschaft bleiben stark, und Experten erwarten ein jährliches Umsatzwachstum von 4 % im Bereich der Düngemittel bis 2032. In Anbetracht der gegenwärtigen globalen Krisen sind die Weizenlagerbestände extrem niedrig, was den Druck auf die globale Nahrungsmittelproduktion erhöht. Der Produzent Nutrien prognostiziert, dass die ukrainische Weizenproduktion weiterhin massiv beeinträchtigt sein wird und die Exporte beschränkt bleiben.

Infolge dieser Entwicklungen sind die Spotpreise für Weizen, Sojabohnen und Mais um 25 % bis 50 % gestiegen. Dies gibt den Landwirten weltweit einen Anreiz zur Steigerung ihrer Produktion, was wiederum den Einsatz von Düngemitteln weiter erhöhen wird.

Millennial Potash steht vor einer glänzenden Zukunft

Während die Welt sich auf Gold, Silber und Kupfer konzentriert, wird oft übersehen, dass Düngemittel für die weltweite Agrarwirtschaft ebenso wichtig sind.

Laut der Marktprognose von TBRC wird der Kalimarkt bis 2027 voraussichtlich eine Größe von 30,61 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer bemerkenswerten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,4 %.

Düngemittel sind ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Landwirtschaft und wichtiger denn je, um den Hunger zu bekämpfen und unabhängiger von Importen zu werden. Millennial Potash steht an der Spitze dieser Entwicklung und bietet vielversprechende Investitionsmöglichkeiten.

Darüber hinaus steht der CEO Farhad Abasov für Qualität und Erfolg und hat mit Millennial Potash eine weitere Perle entdeckt. In der Vergangenheit war er maßgeblich an erfolgreichen Unternehmen wie Alana Potash, Millennial Lithium, Uranium One und Potash One beteiligt, die allesamt mit hohen Gewinnen für die Aktionäre verkauft wurden.

Mit starken finanziellen Kennzahlen, soliden Plänen und Unterstützung durch die Regierung hat das Millennial Potash das Potenzial, ein wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt für Düngemittel zu werden.

P.S: Besuchen Sie einfachwww.millennialpotash.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

