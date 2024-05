An einem feiertagsbedingt ruhigen Handelstag verteuert sich die Aktie des Bio-Sprit-Herstellers Verbio um 3,5 Prozent und nähert sich damit einer wichtigen charttechnischen Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch, könnte es zu der von Anlegern lang herbeigesehnten Trendwende bei der Aktie kommen. Nach Kursgewinnen zum Wochenanfang und einem Rücksetzer am Mittwoch zieht der Kurs bei Verbio am Donnerstag erneut an. Die Aktie steigt auf Tradegate um 3,5 Prozent auf 22,22 Euro. Auslöser für den Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...