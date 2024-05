Seit Jahresbeginn befindet sich die Kryptowährung Ethereum bei der Zulassung von US Bitcoin-ETFs in einem beeindruckenden Aufwärtskurs Vergangene Woche wurden Ethereum-Spot-ETFs von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vorläufig zugelassen, was Ethereum weiteren Auftrieb verlieh. Die Krypto-Branche wird in zunehmendem Maße ernst genommen - und das weltweit. In weiteren bedeutenden Volkswirtschaften durchlaufen kryptobasierte Finanzprodukte in diesen Wochen Zulassungsverfahren ...

