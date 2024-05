Zürich (ots) -Sleep Cool - Dagsmejan (http://www.dagsmejan.ch) präsentiert die NATTCOOL AIR -KollektionDie Schlafqualität ist ein Thema, das immer mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerät. Zurecht. Ein guter, erholsamer Schlaf ist von enormer Bedeutung für unser alltägliches Leben und Wohlbefinden. Unser Körper reguliert den Schlaf-Wach-Rhythmus über die Veränderung der Temperatur - sie sinkt am Abend um rund 1°, damit wir gut einschlafen können. Ist uns z.B. zu warm, gelingt das jedoch schwer, wir schlafen schlecht und fühlen uns am nächsten Tag matter als sonst. Um diese potenziellen Schlafprobleme gar nicht erst aufkommen zu lassen, hat das schwedisch-schweizerische Unternehmen Dagsmejan am Ursprung angesetzt - der Schlafwäsche. Denn Kissen, Decke, Laken und Co. werden stets optimiert aber nicht, was unsere Haut direkt berührt. Dabei fiel auf: Optik können alle, Funktionalität ist das Novum. Der jüngste Coup ist die perfekte Kombination aus Komfort, Performance und Design - die neue NATTCOOL AIR -Kollektion, die Dagsmejan pünktlich zum Sommer launcht. Sie ist die nächste Stufe der beliebten STAY COOL -Kollektion und verbindet Technologie mit hochwertigen Materialien für größten Schlafkomfort. Dank der Eukalyptusfasern ist das leichte Gewebe 14-mal atmungsaktiver als Baumwolle und punktet mit neuen, femininen Styles und coolen Farben.Weicher als Seide, angenehm kühl dank Verdunstungskälte und feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften, die dafür sorgen, dass die Haut trocken bleibt - das ist die neue NATTCOOL AIR -Kollektion von Dagsmejan. Doch es geht um mehr als nur Wohlfühlen. Dagsmejan ist von Anfang an davon überzeugt, dass wir mit mehr Schlafqualität auch unsere Lebensqualität verbessern. Ein ausgeruhter Körper ist einfach leistungsfähiger, das Immunsystem ist für die alltäglichen Herausforderungen gewappnet, Stoffwechselaufgaben aber auch mentale und physische Leistung kann besser erbracht werden. Schlaf ist einfach ein essenzieller Baustein unseres Lebens. Darum ist man bestrebt, die eigenen Produktlinien immer weiterzuentwickeln. Durchdachte Textil-Technologie trifft auf durchdachte und dabei stylish-zeitlose Design, um Nacht für Nacht besser zu schlafen. Die gekonnte Kombination von Eukalyptusfasern mit der NATTCOOL AIR -Technologie lässt einen Stoff entstehen, der außergewöhnlich atmungsaktiv und leicht ist. Mit doppelter Kühlleistung kühlt er selbst in den heißesten Nächten effektiv ab. Die neuen Styles bieten vom super-schicken Slip-Top, über Shorts bis hin zu Negligés, alles, um sich auch im Schlaf wohlzufühlen. Auch die Farbauswahl liegt im coolen Bereich mit Lila, Cool Grey und Navy Blue. "Mit der neuen Kollektion fügen wir der Dagsmejan-Linie eine kokette, feminine Linie hinzu", so Simone Friedrich, Head of Design bei Dagsmejan. Die thermoregulierende neue Kollektion ist in den Größen XS-2XL erhältlich.Alle Dagsmejan-Produkte bestehen aus speziell entwickelten Naturfasern, die die Schlaftemperatur nachweislich die gesamte Nacht über konstant im Idealbereich halten und so für optimale Regeneration sowie maximalen Komfort sorgen. Diese Materialien sind um ein Vielfaches atmungsaktiver als Baumwolle und führen Feuchtigkeit deutlich besser ab. Sämtliche Produkte sorgen dank der durchdachten Details für maximalen Schlafkomfort. So verfügt die Functional Sleepwear zum Beispiel über flache ergonomische Nähte, minimierte Druck- und Reibungszonen und gewährleistet volle Bewegungsfreiheit in der Nacht.Weitere Informationen über Dagsmejan auf www.dagsmejan.chFür Menschen mit empfindlicher Haut entwickelt - Die neue NATTSENSITIVE -Kollektion beruhigt die Haut und sorgt so für eine erholsame NachtSie ist unser größtes Organ und spielt eine große Rolle bei der Immunabwehr. Die Rede ist von unserer Haut. Doch auch die Haut selbst kann Probleme bereiten. Etwa 10 % der Erwachsenen leiden periodisch oder chronisch an atopischer Dermatitis.(1) Spannungsgefühle, Rötungen und Juckreiz sind dabei nur ein Aspekt, für den Betroffene eine alltagstaugliche Lösung benötigen. Besonders in der Nacht, wenn wir eigentlich zur Ruhe kommen wollen, kann sich gereizte Haut zu einer schlafraubenden Angelegenheit entwickeln. Das Schweizer Unternehmen Dagsmejan hat genau dafür nun eine neue Functional Sleepwar-Linie entwickelt. Mit NATTSENSITIVE gibt es nun Schlafbekleidung, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit empfindlicher Haut resp. mit atopischer Dermatitis abgestimmt ist. Der Clou ist die Technologie, die im Stoff steckt: Die natürlichen und atmungsaktiven Eukalyptusfasern sind mit Zink angereichert, das oxidiert und so ein optimales Mikroklima schafft - dermatologisch bestätigt vom Institut Dermatest. So kann nicht nur der Betroffene endlich zur Ruhe kommen, sondern auch die Haut.Studien haben zudem gezeigt, dass rund 60 - 70 % der Frauen und 50 - 60 % der Männer angeben, in gewissem Maße empfindliche Haut zu haben.(2) Sie alle kennen es - schon kleinste Einflüsse wie zum Beispiel ein kratziger Stoff, Parfum oder Waschmittel aber auch das Klima können zu Juckreiz oder Spannungsgefühl führen. Was tagsüber schon ein Ärgernis ist, kann nachts zu einem grossen Problem werden. Dann nimmt die Durchblutung unserer Haut zu und Hautreizungen können unsere Schlafqualität und damit unsere Lebensqualität ernsthaft stören. Doch gerade ein erholsamer Schlaf ist für die Regeneration besonders wichtig, denn das ist die Zeit, in der der Körper sich erholt, Heilungsprozesse ablaufen und wir das Erlebte des Tages verarbeiten. Geschieht dies nicht, sind wir nicht nur müde, auch unser Immunsystem ist weniger leistungsfähig. Bedenkt man, dass Textilien die meiste Zeit direkten Kontakt mit der menschlichen Haut haben, ist es logisch, dass diese großen Einfluss auf ihre Mikroumgebung haben. Deshalb hat Dagsmejan eine neue Schlafbekleidungs-Kollektion speziell für Menschen mit empfindlicher, Dermatitis-geplagter Haut entwickelt, die dazu beiträgt, Hautreizungen während des Schlafs zu lindern und uns so helfen, besser zu schlafen. Mit der NATTSENSITIVE -Kollektion haben die Schlafinnovatoren aus Zürich einen Weg gefunden, Zink in den feinen Stoff aus natürlichen Fasern einzuarbeiten. Die Produkte vereinen heilendes Zink mit atmungsaktivem Eukalyptus in einem hautfreundlichen Design und sind nachweislich 10-mal atmungsaktiver als Baumwolle. Gleichzeitig bleiben die thermoregulierenden Eigenschaften der Naturfasern erhalten.Schlaf gut, sensible Haut - Dermatest bestätigt Hautfreundlichkeit und Verbesserung der SchlafqualitätDermatest, ein unabhängiges Testinstitut mit Sitz in Münster, hat NATTSENSITIVE in einem klinischen Test mit 5* für die Hautfreundlichkeit bewertet. 21 Personen testeten im Rahmen einer Vergleichsstudie mit empfindlicher, trockener oder schuppiger Haut die NATTSENSITIVE Schlafbekleidung gegenüber vergleichbarer (baumwollbasierter) Nachtwäsche für jeweils 4 Wochen. Die Teilnehmenden bewerteten die NATTSENSITIVE Sleepwear um 62 % besser in Bezug auf die Hautverträglichkeit und 76 % besser in Bezug auf den Hautkomfort als die Vergleichsschlafbekleidung. Dr. med. Werner Voss, Facharzt für Dermatologie, Allergologie, Phlebologie und Umweltmedizin und ärztlicher Leiter von Dermatest fasst zusammen: "Dagsmejan hat eine neue Art von Nachtwäsche entwickelt, die dazu beiträgt, Hautreizungen während des Schlafs zu lindern und dafür zu sorgen, dass wir die nächtliche Ruhe bekommen, die wir brauchen und verdient haben."Die Technologie im Stoff - Darum tut NATTSENSITIVE gutNATTSENSITIVE enthält hochwertiges Zinkoxid. Bei direktem Hautkontakt werden durch den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut Zink-Ionen freigesetzt, die eine regenerierende Wirkung auf die Haut ausüben. Für NATTSENSITIVE kombiniert Dagsmejan das mit Zink infundierte Garn mit pflanzlichen Fasern aus Eukalyptus. Dadurch fühlt sich der Stoff extrem weich an und sorgt für ein ideales Mikroklima, das empfindliche Haut beruhigt und den schlafenden Körper genau in der richtigen klimatischen Komfortzone hält. Darüber hinaus hat Dagsmejan auch bei diesen Produkten auf mehr als nur den Stoff geachtet: Flache, ergonomische Nähte und das etikettenlose Design sorgen für minimale Reibung, Hautreizungen und Rötungen während der Nacht. Wie alle Produkte von Dagsmejan wird auch die NATTSENSITIVE -Kollektion komplett in Europa produziert und erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards.Exkurs Zink - Was kann das MineralZink ist ein essenzieller Mineralstoff, der eine entscheidende Rolle für die Gesundheit unserer Haut spielt. Mit seinen antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften kann es die Reparaturfunktion der Haut unterstützen und dazu beitragen Rötungen und Entzündungen zu reduzieren. Es hilft, die negativen Auswirkungen von Ekzemen, Akne, Hautreizungen, Dermatitis, juckende und trockene Haut zu lindern.(3)Weitere Informationen über Dagsmejan auf www.dagsmejan.chAusgeschlafen für mehr Leistung - Dagsmejans (http://www.dagsmejan.ch) RECOVERY-Produktlinie2024 steht uns ein sportlicher Sommer bevor. Die Eishockey-WM ist schon in vollem Gange, die Fußball-EM beginnt demnächst und die olympischen Spiele in Paris stehen an. Doch was brauchen Sportler, um Top-Leistungen abzurufen? Regelmäßiges Training! Optimale Ernährung! Mentale Stärke! Und vorallem: guten Schlaf! Nicht umsonst hat jedes Team, jede Nationalmannschaft und jeder Top-Athlet auch einen Sleep & Recovery - Coach, der sich um die richtigen Schlafroutinen kümmert. Bequeme Sleepwear ist das eine. Dagsmejan kombiniert diese jedoch mit Funktionalität. Inspiriert von Sportswear gibt es darum die Dagsmejan Functional Sleepwear, mit der neu entwickelten NATTRECOVER -Technologie. Der Stoff sorgt für natürliche Tiefenwärme, welche die nächtliche Muskelregeneration nach einer Trainingseinheit unterstützt - ideal abgestimmt auf Sportler, die das Beste aus ihren Regenerations-Phasen holen möchten.Ein erholsamer Schlaf ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Erbringen sportlicher Höchstleistungen. Darum gilt es, die richtige Balance zwischen Erholung und Training zu finden, um zum einen die Leistung zu steigern und zum anderen Verletzungen vorzubeugen. Die Schweizer Eishockey Nationalmannschaft, die Hockey Nationalmannschaften, ganze Fußball-Teams oder das Tudor Pro Cycling Team - sie alle setzen auf guten Schlaf mit der Dagsmejan Recovery-Sleepwear. Der Grund: Infrarotwärme hilft der Muskulatur, sich zu entspannen, sie sorgt für eine bessere Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr, was die Muskeln dabei unterstützt, sich zu erholen und zu regenerieren. Sogar Muskelkater kann auf diese Weise vorgebeugt oder gelindert werden. Auch bei Sportverletzungen ist Infrarotwärme die perfekte Ergänzung zur Physiotherapie. "Optimaler Schlaf ist für alle, aber insbesondere für Spitzensportler, entscheidend, um sich von den mentalen und physischen Anforderungen zu erholen. Die Einnahme einer 24-Stunden Perspektive ist darum entscheidend, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten und Spitzenleistungen punktgenau abrufen zu können. Die Schlafbekleidung ist dafür ein hervorragend geeignetes Instrument", erklärt Anna West, BScN/Founder von Sleep2perform, einer auf "Schlaf und Spitzenleistung" spezialisierte Beratungsunternehmung, die mit führenden Sportteams und Unternehmen in ganz Europa zusammenarbeitet.Genau dafür hat Dagsmejan das NATTRECOVER -Material einwickelt - eine Kombination aus Eukalyptusfaseren, angereichert mit einer speziellen Matrix aus reflektierenden Mineralien. Der Stoff ist speziell auf die Schlafbedürfnisse von Sportlern abgestimmt und ist so ein optimaler Baustein im Schlafsystem von Athleten und Spitzensportlern. Er sorgt für natürliche Tiefenwärme, welche die nächtliche Muskelregeneration nach einer Trainingseinheit unterstützt. Auch diese Produktlinie ist das Ergebnis eines interdisziplinären Forschungsprojekts mit Einbezug von Material-Wissenschaftlern des Swiss Federal Institute for Material Science and Technology (EMPA) in St. Gallen, Textil-Ergonomen der Hochschule Luzern sowie von Schlafexperten der Universität Stockholm. So ist eine neue Art von Schlafbekleidung entstanden, die die physiologischen Anforderungen des schlafenden Körpers optimal unterstützt. Andreas Lenzhofer, CEO von Dagsmejan, erläutert: "Bei Dagsmejan helfen wir leidenschaftlich gerne Menschen dabei, die Kraft des Schlafes zu nutzen, um Höchstleistungen zu erbringen. Die Partnerschaft mit verschiedensten Teams und Top-Athleten ermöglicht es uns, unsere Expertise im Spitzensport unter Beweis zu stellen."Die RECOVERY-Produktlinie wird aus dem neu entwickelten NATTRECOVER -Textil hergestellt. Dieses besteht zu 100 % aus natürlichen Eukalyptus und ist mit wärmeaktiven, energetisierenden Titan-Mineralien angereichert. Letztere reflektieren die Körperwärme in Form von Ferninfrarot-Energie, womit die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung des Muskels verbessert werden kann. Gleichzeitig können sich Schlafende auf die gewohnte Dagsmejan-Qualität verlassen. Auch das NATTRECOVER -Material ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, sodass der Körper seine optimale Schlaftemperatur halten kann. Flache ergonomische Nähte, minimale Druck- und Reibungszonen sowie volle Bewegungsfreiheit machen Schlaf zum tiefenerholsamen Luxus-Erlebnis. Sämtliche Textilien werden vollständig in Europa unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit produziert und erfüllen höchste Qualitätsansprüche sowie die aktuellen OekoTex-Standards.Die RECOVERY Sleepwear umfasst T-Shirts und Shorts für Frauen und Männer und kommt in drei gedeckten Farben. Verfügbar sind die Stücke zu einem Preis von je 99,90-109.90 EUR in den Größen von S-2XL. Dank der ergonomischen Designs haben T-Shirts und Shorts eine optimale Passform, die weder zu eng noch zu locker sitzt.Die RECOVERY Sleepwear von Dagsmejan ist in ausgewählten Fachgeschäften, in Wellness- und Health Resorts und online unter www.dagsmejan.com erhältlich.ETHICAL SLEEPDie Fasern für Dagsmejan-Produkte werden von einer der führenden Spinnereien Europas zu einem hauchfeinen und besonders weichen Garn versponnen. Die Veredelung erfolgt mit einem umweltschonenden Sauerstoff-Bleich-verfahren, das sowohl Ökotex 100-, als auch ISO-zertifiziert (9001, 14001, 50001) ist. Selbst die Produktionsstätte für den Stoff ist als eine "Nachhaltige Textilproduktion/ Sustainable Textile Production" (STeP) anerkannt. Hier kommen nur umweltfreundliche Technologien und Produktionsverfahren zum Einsatz, die die natürlichen Ressourcen effizient nutzen sowie höchste Sozialstandards einhalten.ÜBER DAGSMEJANDas schwedisch-schweizerische Unternehmen mit Sitz in St. Gallen, das 2016 von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer gegründet wurde, revolutioniert den Markt mit Functional Sleepwear. Allen Produktlinien ist gemein, dass sie auf feinsten Naturfasern basieren, ultra-leicht sind und für höchsten Schlafkomfort sorgen. Besonders großer Wert wird außerdem auf nachhaltige Produktionsmethoden gelegt. Auch die Herstellung findet ausschließlich in Europa statt. Dagsmejan ist ein schwedisches Wort, das sich auf die letzten Tage des Winters bezieht, wenn die Wärme der Sonne den Schnee schmilzt - eine Zeit, in der die Natur nach einer dunklen und kalten Periode erwacht. Es kommt von zwei Wörtern, "dag" (Tag) und "meja" (Stärke und Kraft).
Weitere Informationen über Dagsmejan können auf www.dagsmejan.ch gefunden werden (oder über info@dagsmejan.com).
1 https://www.eczemacouncil.org/assets/docs/global-report-on-atopic-dermatitis-2022.pdf
2 https://www.researchgate.net/publication/333183911_The_Prevalence_of_Sensitive_Skin
3 https://www.dermaessentia.com/blogs/knowledge/benefits-of-zinc-for-skin-and-hair