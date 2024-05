Die CHAPTERS-Gruppe veröffentlichte den Bericht für das Geschäftsjahr 2023 und bestätigte damit die vorläufigen Zahlen von Anfang März. Im Laufe des Jahres 2023 haben CHAPTERS und seine Investmentplattformen Mehrheitsbeteiligungen an 18 operativen Unternehmen erworben und die Gebäudedienstleistungsgruppe ARUDI ausgegliedert. Die Entwicklung des Unternehmens wird weiterhin durch seine M&A-Aktivitäten bestimmt werden. Bislang hat CHAPTERS im Jahr 2024 vier Unternehmen erworben, davon drei für mlog. Im April gab das Unternehmen bekannt, dass es noch in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung von bis zu 60-80 Mio. Euro durchführen will, unterstützt durch eine Backstop-Vereinbarung mit Investoren über bis zu 52 Mio. Euro. mwb research sieht in CHAPTERS weiterhin eine interessante Möglichkeit für Investoren, sich großen Value-Investoren anzuschließen und in langfristiges Wachstum zu investieren. Auf Basis eines überarbeiteten Modells erhöht mwb research das Kursziel auf EUR 27,00 (alt: EUR 24,00). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG





