Am 13. März hat das EU-Parlament die erste Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (KI-Verordnung, KIV) verabschiedet. Damit wurde ein sektorübergreifender Rechtsrahmen für die Entwicklung und Anwendung von KI kreiert, der innerhalb einer Übergangsfrist von zwei Jahren europaweit uneingeschränkt Anwendung finden wird. Die KI-Möglichkeiten wie stärkere Automatisierung, Verbesserungen im Zahlungsverkehr oder Analyse großer Datenmengen sind immens und können von den Banken angesichts des anhaltenden Kostendrucks nicht ignoriert werden. Trotzdem sind viele Häuser zurückhaltend. "Wir sehen die Gefahr, dass Banken technologisch abgehängt werden, wenn sie nicht schnell begreifen, wie sie die Vorteile der neuen Technologien umsetzen", sagt Klaus-Georg Meyer, Leiter Business and Technology Innovation für Financial Services bei Capgemini Deutschland. Das wissen auch die Verbände der Sparkassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...