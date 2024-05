Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Valora vereint frisches Food- mit Convenience-Angebot - Erster avec Shop mit integriertem «The Kitchen»-Konzept



30.05.2024 / 13:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung

Muttenz - Die Nachfrage von Konsumentinnen und Konsumenten nach frischem Food für unterwegs ist über die letzten Jahre stark gestiegen. Diesem Trend entsprechend, eröffnet Valora am 31. Mai an der Freiestrasse 14, in unmittelbarer Nähe der Uni Zürich, den ersten avec Store mit integriertem «The Kitchen»-Konzept. In einer offenen Küche werden von Montag bis Samstag beliebte to-go Gerichte frisch zubereitet. Am Sonntag wird der Store ohne Personal betrieben und Zutritt, Einkauf und Bezahlung erfolgen über die avec App. Gleichzeitig ist der neue Store der erste avec in einem Wohnquartier. Bis Ende Jahr sollen sieben weitere avec Stores nach neuem «The Kitchen»-Konzept folgen. Valora's «Foodvenience»-Strategie basiert auf der stetig steigenden Konsumentennachfrage nach frischem to-go Essen und dem Wunsch nach bequemem, schnellem Einkaufen. Diesem Trend entsprechend, integriert Valora in Zürich in den neuen avec Store erstmals «The Kitchen» und vereint damit frisches Food- mit Convenience-Angebot. «The Kitchen» für frisch zubereitete Mahlzeiten

In der offenen Küche werden von Montag bis Samstag warme und frische Gerichte für unterwegs zubereitet. Nebst traditionellen Gerichten wie Pizza, Chicken Wings, Hamburger oder Fleischkäse, bietet der neue avec ein breites veganes Angebot wie Dürüm-Falafel, Vegi-Hotdog, Vegi-Burger, Hummus sticks oder Couscous Oriental an. «Mit unserem neuen «The Kitchen»-Konzept wollen wir unseren Kundinnen und Kunden täglich warme und frische Mahlzeiten bieten. Daneben erweitern wir auch unser Angebot an frischen take-away Sandwiches», sagt Roger Vogt, CEO Retail bei Valora. Das Angebot an frisch zubereiteten Sandwiches wird neu um sechs weitere Varianten ergänzt. Der erste avec Store in einem Wohnquartier

Der neue Store an der Freiestrasse ist der erste avec in einem Wohnquartier. Die Verkaufsstelle hat die ganze Woche von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag wird der Store ohne Personal betrieben und Zutritt, Einkauf und Bezahlung erfolgen über die avec App. Ausbau des neuen avec Konzepts «The Kitchen»

Valora wird das neue avec Konzept «The Kitchen» in den kommenden Monaten auf weitere, grössere Standorte in der Schweiz ausweiten. Bis Ende dieses Jahres werden voraussichtlich sieben avec nach dem neuen Konzept eröffnen, zwei davon an neuen Standorten. Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom . Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'800 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Die Valora Gruppe mit Firmensitz in Muttenz in der Schweiz ist die europäische Retaileinheit von Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA).





Weitere Informationen unter www.valora.com . Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Media Relations

Fon +41 61 467 24 53

media@valora.com

Ende der Adhoc-Mitteilung