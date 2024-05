Upon request by the issuer, the long name for an instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will change, please see below. The change will be valid as of May 31, 2024. ISIN New Long Name --------------------------------------------- GB00BQRQ7R88 MINI L MPC CONTAINER SHIP AVA 6 --------------------------------------------- GB00BL088840 MINI L MPC CONTAINER SHIP AVA 5 ---------------------------------------------