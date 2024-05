Einride, schwedischer Anbieter von Frachtlösungen "as a Service", hat bei Peterbilt eine Großbestellung getätigt. Insgesamt 150 Fahrzeuge des Modells 579EV will Einride dem US-Lkw-Hersteller abnehmen. Der Auftrag soll den Schwerlastverkehr in den USA zugleich stärken als auch elektrifizieren, denn die Lkw sollen ausschließlich bei Einride-Kunden in Nordamerika eingesetzt werden. Die Zugmaschine 579EV gehört zur US-Kategorie 8, bietet eine Reichweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...