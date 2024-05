Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Salesforce | SAP | Bayer & The next big thing: KI-PCs - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - zarte Erholung verblasst Tops & Flops - keine Sorge bei VW Salesforce - Zahlen lassen Aktie tief fallen SAP - Einstieg wird immer interessanter UiPath - Cathie Wood dürfte wieder weinen C3.AI - Zahlen überaschend gut HP - Erwarungen übertroffen KI-PCs - the next big thing Birkenstock - Prognose wird angehoben Termine - übertrifft Marvell die Erwartungen Bayer - es gibt gute Nachrichten VW - Kursrücksetzer nicht wirklich schlimm