Solana Schock Prognose: Fällt SOL in die Wertlosigkeit?

Solana gehört derzeit zu den Top-Performern am Kryptomarkt. Alleine innerhalb der letzte 30 Tage stieg der Altcoin um rund 27 Prozent an und lockt damit, neu zu investieren bzw. den Bestand an SOL-Tokens aufzustocken. Doch trügt der Schein und könnte Solana möglicherweise sogar in die Bodenlosigkeit stürzen? Wir haben die Situation genauestens unter die Lupe genommen.

Solana mit starken Kursgewinnen

Innerhalb der letzten Tage könnte die Stimmung für SOL-Investoren kaum besser sein. Innerhalb von nur 30 Tagen liegt die beliebte Kryptowährung mit rund 23 Prozent in der Gewinnzone. Ein Ende der Aufwärtsbewegung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ersichtlich, zumindest auf den ersten Blick. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Zusammenhang auf rund 76 Millionen US-Dollar angewachsen, womit Solana nur noch knapp hinter dem Binance-Token zurückliegt.

Blickt man weiter zurück, beispielsweise auf den Jahresbeginn, dann liegt der Zuwachs im Kurs sogar bei mehr als 65 Prozent, denn der Kurs pendelte zum Jahreswechsel noch rund um die Marke von 100 US-Dollar. Bemerkenswert ist dabei, dass sich Solana vor einem Jahr noch unterhalb von 20 US-Dollar bewegte und dann schlagartig explodierte. Ein Kurs von 100 US-Dollar und mehr war vor einem Jahr quasi noch eine unvorstellbare Illusion.

PayPal setzt auf Solana

Auf der anderen Seite ist es niemand geringeres als PayPal, wodurch ein großer Optimismus ausgelöst wird. Der Grund dafür ist, dass PayPal angekündigt hat, einen neuen Stablecoin auf den Markt zu bringen, der den Namen PYUSD. Das besondere dabei ist, dass PayPal auf die Blockchain von Solana setzt und damit seinen Kunden in der Zukunft eine sichere, schnelle und kostengünstige Möglichkeit anbietet, Geld zu versenden. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der Start ursprünglich auf Ethereum erfolgte, soch Solana in mehreren Punkten überzeugen kann.

Für Solana ist PayPal ein wichtiger strategischer Partner, der bei Erfolg des gemeinsamen Projektes als ausgezeichnete Referenz dient. Dadurch hat Solana auf der anderen Seite beste Karten, sich für weitere Großprojekte zu qualifizieren. Besonders die geringen Kosten für eine Transaktion sind in der Kryptoszenen beispiellos niedrig. Im Durchschnitt liegen die Kosten bei nur 0,00025 US-Dollar. Bei Ethereum liegen die Gebühren vergleichsweise bei durchschnittlich 0,0007 ETH, was umgerechnet 2,65 US-Dollar beträgt.

Was könnte zum Absturz führen?

Trotz der positiven Stimmung reisen diverse Schreckensszenarien für Käufer von Solana nicht ab. Ein Grund ist die Tatsache, dass Solana als inflationär gilt, im Gegensatz zu Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Der Bitcoins ist auf ein Gesamtangebot von insgesamt 21 Millionen begrenzt, anders als Solana. Bei Solana existiert ein solches Hardcap nicht, wodurch das Angebot an Solana-Tokens über die kommenden Jahre hinweg deutlich größer werden wird. Damit steht Solana nicht alleine da, Ethereum und diverse andere bekannte Kryptowährungen reihen sich nahtlos ein.

In den meisten Fällen, wie es auch bei Solana der Fall ist, kommt ein sogenanntes Burning zum Einsatz. Im Rahmen von Transaktionen wird ein Teil dafür genutzt, um diese quasi zu "verbrennen" und aus dem im Umlauf befindlichen Angebot für immer zu entfernen. Bei Solana steht jedoch das Verhältnis zwischen dem Verbrennen der Tokens und den neu auf dem Markt gelangenden Tokens in einem wahren Missverhältnis. Dies ist unter anderem auch den geringen Transaktionskosten geschuldet, die auf der anderen Seite das Interesse an der Kryptowährung deutlich steigern.

Das ist aber noch nicht alles, was für Ängste bei einigen Krypto-Analysten sorgt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass für sogenannte Priority-Transaktionen, also solche, die besonders schnell durchgeführt werden sollen, keine Burns mehr durchgeführt werden. In der Vergangenheit wurde die Hälfte der Gebühren an die Validatoren ausgezahlt und die andere Hälfte wurde verbrannt. Durch diese Entscheidung wird die im Umlauf befindliche Menge an SOL-Tokens nochmals künstlich erhöht. Generell gilt, bleibt die Nachfrage gleich und erhöht sich die Nachfrage nicht, sondern bleibt konstant, sinkt der Kurs. Doch sind die Ängste berechtigt?

Wie groß ist die Gefahr wirklich?

Die Gefahr, dass Solana in die Wertlosigkeit fällt, ist derzeit nicht gegeben. Im Gegenteil, Projekte wie mit PayPal verdeutlichen, dass Solana ein gutes Standing genießt und die Nachfrage in den kommenden Monaten und Jahren deutlich ansteigen wird. Auf der anderen Seite liegen die Burn-Rates schon lange auf einem geringen Niveau, wodurch auch die Entscheidung im Rahmen der Priority-Transaktionen nicht signifikant ins Gewicht fällt.

In der Zukunft ist zu erwarten, dass Solana aller Voraussicht nach sein bisheriges Allzeithoch, welches bei 260 US-Dollar liegt, deutlich übertreffen wird. Die Prognosen über die künftige Kursentwicklung reichen teilweise sogar bis zu einem Kurs von 600 US-Dollar. Erreicht Solana tatsächlich die Marke von 600 US-Dollar, dann bedeutet das einen Zuwachs um mehr als Faktor 2,6. Damit könnte sich derzeit ein ausgezeichneter Zeitpunkt zum Einstieg bieten.

