Die Höchststände an den Aktienmärkten dies- und jenseits des Atlantiks werfen die Frage nach einer Marktkorrektur auf. Laut Analysten der DZ Bank ist dieses Szenario durchaus möglich, aber ihr Optimismus überwiegt.Vor allem Gewinnmitnahmen nach den markanten Rallyes in der jüngsten Zeit könnten einen Abverkauf einleiten. Die DZ Bank stützt sich bei ihrer These auf 2 größere und 2 kleinere Rücksetzer in den vergangenen 2 Jahre - hervorgerufen durch Zinserhöhungen, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten. Trotz dieser Risiken sieht Sven Streibel, Analyst der DZ Bank, keine Notwendigkeit, dass DAX-Ziel von 20.000 Punkten bis Juni 2025 anzupassen. Er verweist auf eine Reihe …