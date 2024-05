Leipzig (ots) -Am 1. Juni 2024 findet anlässlich des 88. Geburtstages des Schauspielers und Theaterintendanten Peter Sodann, den er an diesem Tag begangen hätte, eine Gedenkfeier der Stadt Halle mit dem "neuen theater Halle" statt. Der MDR berichtet live im Fernsehen ab 11.30 Uhr aus dem "neuen theater Halle".Peter Sodann, der Schauspieler, Regisseur und Intendant wäre am 1. Juni 88 Jahre alt geworden. Doch am 5. April dieses Jahres verstarb der außergewöhnliche Theatermacher. Zum Abschied von Peter Sodann findet im "neuen theater Halle", welches er selbst aufgebaut hat, am Sonnabend, dem 1. Juni, um 12.00 Uhr eine Gedenkfeier statt. Der MDR wird diese Gedenkfeier mit der Sendung "Abschied von Peter Sodann" live ab 11.30 im Fernsehen begleiten.In Gesprächen mit dem Schauspieler Thomas Thieme und in Filmen wird an die eindrucksvolle Lebensleistung von Peter Sodann erinnert: an seinen unbändigen Eifer in Halle in der 1980er Jahren, aus einem verfallenden Gebäudekomplex das "neue theater Halle" mit seinen Schauspielerinnen und Schauspielern aufzubauen; an seinen Tatort-Kommissar Bruno Ehrlicher, der für viele Menschen in Westdeutschland die erste Begegnung mit einem Ostdeutschen war; an den Bücherretter Peter Sodann, der im sächsischen Staucha für Millionen vor dem Müll geretteter DDR-Bücher eine Bibliothek eingerichtet hat.Es wird ein Abschied von einem aufrichtigen, eigenwilligen und kämpferischen Menschen, der nie müde wurde, der Welt ein wenig zu ihrem Glück zu verhelfen.Karten für diese Gedenkveranstaltung sind an der Theaterkasse des "neuen theater Halle" erhältlich.Im Anschluss an die Live-Übertragung folgt um 13.15 Uhr im MDR-Fernsehen die Sendung "Lebensläufe", die sich Peter Sodann und seinem Leben widmet.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5790627