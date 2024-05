© Foto: Dall-E



Das Cannabis-Unternehmen Canopy Growth hat am Donnerstagmittag ein überraschend starkes Umsatzwachstum präsentieren können. Das kommt bei Anlegern gut an.Cannabis-Unternehmen stehen in der Pflicht! Nachdem sich etliche Branchentitel in den vergangenen Wochen deutlich verteuert haben und dabei von einem veränderten Rechtsrahmen und neuen Legalisierungsmöglichkeiten profitieren konnten, müssen sich nun die Geschäfte beleben, um die Kursanstiege zu rechtfertigen. Endlich wieder Wachstum! Eine erste Verbesserung der lange schwierigen Wachstums- und Ertragslage hat am Donnerstag Canopy Growth präsentieren können: Erstmals seit einiger Zeit kletterten die Erlöse im Vorjahresvergleich wieder. …