Im vergangenen Jahr sind 46 Prozent aller über die Mobilitäts-App FreeNow abgewickelten Fahrten mit Elektro- oder Hybridfahrzeugen erfolgt. Die Zahl der emissionsfreien Taxis und Mietwagen stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent. In Städten wie London und Dublin bietet FreeNow nach eigenen Angaben nun die größte Auswahl an elektrischen Fahrzeugen an. In den neun Ländern, in denen FreeNow aktiv ist, können Nutzer über die Flottenoption "Green" ...

