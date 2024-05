EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Anziehendes Wachstum und steigende Profitabilität im ersten Quartal 2024



30.05.2024 / 17:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG





Anziehendes Wachstum und steigende Profitabilität im ersten Quartal 2024



Hamburg, 30. Mai 2024 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für die deutsche Finanzindustrie, hat im ersten Quartal 2024 ein deutliches Wachstum des Geschäftsvolumens erzielt. Der Brutto-Konzernumsatz erhöhte sich überwiegend organisch auf 56,0 Mio. Euro (Q1 2023: 46,8 Mio. Euro), was einem Zuwachs von 19,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Der Netto-Konzernumsatz nach Weiterleitung der Vergütungen an die angeschlossenen Partner erreichte im selben Zeitraum 9,5 Mio. Euro (Q1 2023: 8,0 Mio. Euro). Dies bedeutet ebenfalls einen Anstieg um 18,2 % gegenüber der Vorjahresperiode.



Ergebnisseitig hat die Netfonds Gruppe das EBITDA im Vorjahresvergleich mit 0,9 Mio. Euro (Q1 2023: 0,4 Mio. Euro) mehr als verdoppelt.



Noch deutlich dynamischer entwickelte sich das EBIT und erreichte 0,3 Mio. Euro gegenüber -0,3 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das EBT lag ebenso bei 0,3 Mio. Euro gegenüber -0,4 Mio. Euro im ersten Quartal 2023. Das Finanzergebnis ist neutral, da Zinserlöse und Zinsaufwand in etwa die gleiche Größenordnung abbilden.



"Die Netfonds Gruppe ist im ersten Quartal 2024 dynamisch gewachsen. Gute Kapitalmärkte lieferten Rückenwind und eine Vielzahl von neuen Partnern, insbesondere im Bereich Regulatorik sowie im Asset Management, sorgten für einen Rekord an neuen Assets im abgelaufenen Quartal. Zum Umsatzwachstum trugen sowohl das Segment Investment als auch der Versicherungsbereich bei", so CFO Peer Reichelt.



Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG, ergänzt: "Die Assets under Administration sind über alle Geschäftsbereiche zum Quartalsultimo erstmals über die Marke von 25 Mrd. Euro und damit um 19 % im Vorjahresvergleich gestiegen. Das Segment Versicherungen entwickelt sich mit einer zweistelligen Wachstumsrate ebenfalls sehr erfreulich. Die Nutzung und Verbreitungsbasis unserer digitalen und cloudbasierten Beraterplattform finfire erfreut sich bei bestehenden und neuen Kunden und Partnern immer größerer Beliebtheit. Unser IT-Team führt die Entwicklung der Plattform mit neuen innovativen KI-Funktionen stetig fort."



Die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024 stellten sich wie folgt dar:

in Mio. Euro Q1 2024 Q1 2023 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 56,0 46,8 19,7 % Netto-Konzernumsatz 9,5 8,0 18,2 % EBITDA 0,9 0,4 >100 % Rohertragsmarge / Nettoumsatz 9,8 % 5,0 % EBIT 0,3 -0,3 n.a. EBT 0,3 -0,4 n.a. Assets under Administration (in Mrd. Euro) 25,1 21,1 19 %

Ausblick



Auf Grundlage der Dynamik der Unternehmensgruppe im ersten Quartal 2024 erwartet der Vorstand ein Wachstum der Erlöse von ca. 15 % im gesamten Geschäftsjahr. Im Einzelnen werden Umsatzerlöse im Bereich zwischen 220 - 230 Mio. Euro sowie ein Nettoumsatz nach Vergütung der Vertriebspartner zwischen 41,5 - 43,0 Mio. Euro erwartet. Das EBITDA der Gruppe wird im Rahmen von 8,5 - 9,5 Mio. Euro erwartet.



Ferner wird die mittelfristige Prognose des organischen Wachstums der Netfonds Gruppe in einer Größenordnung von ca. 12 - 15 % p.a. bis zum Jahr 2026 bestätigt. Die zunehmende Verbreiterung und Nutzung der finfire-Plattform, sowie die kontinuierliche Verschiebung der Assets in Richtung Vermögensverwaltung und Fondsmanagement, führen zu einer zunehmenden Skalierung des Plattform-Geschäftsmodells. In Folge dessen erwartet der Vorstand einen deutlich überproportionalen Anstieg des operativen Gewinns der Netfonds Gruppe.



Einladung zum Capital Market Call



CFO Peer Reichelt wird am 31. Mai 2024 im Rahmen einer Webkonferenz um 10 Uhr die Ergebnisse und Entwicklung sowie die Mittelfristplanung der Netfonds AG vorstellen. Im Anschluss steht er gern für Ihre Fragen zur Verfügung.



Die Konferenz kann live mittels Zoom-Webcast verfolgt werden. Zur Teilnahme nutzen Sie bitte diesen Link:



https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SXxUlNvuSY-UwhK64VIhMw



Per Telefon können Sie über folgende Rufnummer teilnehmen:



Tel.: +49 69 5050 0952

Webinar-ID: 890 4923 4693

Kenncode: 609142



---



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



Die gesamte Expertise der Netfonds Gruppe auf einen Blick

Finden Sie auf unserer Website stets den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen.



30.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com