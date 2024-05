DJ Habeck übergibt Förderbescheid an Arcelormittal

BERLIN Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat gemeinsam mit der Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) dem Unternehmen Arcelormittal in Eisenhüttenstadt einen Förderbescheid über 1,27 Milliarden Euro für die Dekarbonisierung seiner Stahlproduktion überreicht. "Damit kann das Projekt DRIBE2 der beiden Produktionsstandorte für Flachstahl in Bremen und Eisenhüttenstadt jetzt durchstarten", erklärte Habecks Ministerium weiter. "Heute erreichen wir einen Meilenstein bei der Transformation unserer Industrie", sagte Habeck laut Mitteilung. Damit hätten jetzt alle vier großen Dekarbonisierungsprojekte der Primärstahlproduzenten in Deutschland eine Förderzusage erhalten.

May 30, 2024

