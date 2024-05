wO Börsenlounge: Salesforce | SAP | Bayer & The next big thing: KI-PCs

Der Chef von HP hat es mit den guten Zahlen angekündigt: "Die KI-PCs werden im Jahr 2025 wirklich bedeutender sein." Aber nicht nur HP wird von diesem Trend profitieren. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Gewinner.Die Märkte sind angeschlagen und die Zahlen von Salesforce drücken weiter auf die Stimmung an der Wall Street. Da ist es kein Wunder, dass der DAX seinen zarten Erholungversuch wieder abbricht. Jetzt doch noch "sell in may"? Cathie Wood muss mal wieder einen herben Rückschlag hinnehmen. Die Aktie von UiPath, die fünftgrößte Position in ihrem ETF Ark Innovation, bricht um rund 30 Prozent ein. Der Ausblick lag deutlich unter den Erwartungen und zudem geht der Vorstand. Die Anleger …

Den vollständigen Artikel lesen ...