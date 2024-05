Krypto News: 5 Gründe für Dogeverse Kurs-Explosion nach Listung

Einer der gefragtesten Memecoin-Presales der letzten Zeit bewegt sich auf seine finale Phase zu. Bereits jetzt hat er mehr als 15 Mio. USD erzielt und fortan bleiben Interessierten nur noch rund 3 Tage, um sich das Vorverkaufsangebot zu sichern. Nur zwei Tage später wird die Beanspruchung der Token erfolgen. Warum der Memecoin dann besonders stark steigen könnte, wollen wir im folgenden Beitrag einmal näher analysieren.

Vielseitiger und zukunftssicherer Interoperabilitäts-Memecoin

Ein wichtiger Punkt für den Erfolg eines Memecoins ist seine besondere Ausrichtung. Dabei setzt Dogeverse als Multichain-Memecoin neue Akzente am Markt und kann sich somit leichter von dem Rest abgrenzen.

Ebenso verfolgt er somit eine einen realen Nutzen, welcher als Interoperabilitäts-Coin darin besteht, dass die Kluften zwischen den einzelnen Blockchain-Ökosystemen überbrückt werden. Somit lassen sich auch leichter die vielen Nutzer, Entwickler, Investoren und Anwendungen erschließen.

Bisher wurden die alten Memecoins auf einzelnen Blockchains herausgegeben. Dies spart zwar Entwicklungskosten, jedoch wird der Token auf diese Weise gegenüber einseitigen Risiken ausgesetzt.

Denn aufgrund der Vielzahl von Netzwerken vermuten einige Experten, dass sich nicht alle Blockchains dauerhaft durchsetzen werden. Somit müssen Anleger bei Dogeverse nicht das Ende des Coins befürchten, da er auf allen wichtigen Chains wie Ethereum, Avalanche, Polygon, Base, Solana und BNB Smart Chain vertreten ist.

Stattdessen erhalten die Tokeninhaber die Flexibilität, ihre Vermögen über die einzelnen Ökosysteme zu verschieben und in vielseitigen Angeboten zu verwenden. Somit können besser zusätzliche Renditemöglichkeiten und andere Vorteile in Anspruch genommen werden.

Dogeverse bietet diverse Wertstabilisierungs-Mechanismen

Ein weiterer Grund für eine Kurs-Explosion von Dogeverse ist seine für Investoren wesentlich attraktiver gestaltete Tokenökonomie als die von DOGE. Denn es hat aus der Entwicklungsgeschichte der Kryptowährungen gelernt und einige Mechanismen für die Förderung des Kurses implementiert.

Zuerst einmal ist es kein inflationärer Memecoin, sodass maximal 200 Mrd. $DOGEVERSE erstellt werden können. Dies steht im Kontrast zu vielen anderen Kryptowährungen wie Ethereum und Dogecoin, deren Wert durch die Emission weiterer Coins tendenziell gesenkt wird. Im Gegensatz dazu orientiert sich Dogeverse am wertstabileren Bitcoin und Gold, die streng begrenzt sind.

Ebenfalls förderlich auf die Wertstabilität wirkt sich der Staking-Mechanismus aus. Denn bei diesem können die Investoren ihre Token in einen Staking-Pool einzahlen, um von einem passiven Einkommen zu profitieren. Zudem erhalten sie deutlich höhere Zinsen als bei Festgeld und Tagesgeld. Denn Dogeverse zahlt eine jährliche Rendite von aktuell 44 %.

Auf diese Weise erhalten Investoren im Vergleich zu Dogecoin und vielen anderen Memecoins ein doppeltes Renditepotenzial. Denn sie können nicht nur von Kursanstiegen, sondern ebenso einem kontinuierlichen Einkommen in $DOGEVERSE profitieren.

Durch solche Anreize könnten wiederum leichter langfristig orientierte Anleger gewonnen werden, die ihre Coins sperren. Dies reduziert die Umlaufversorgung, was aufgrund des Gesetzes von Angebot und Nachfrage sich positiv auf den Kursverlauf auswirkt.

Dogeverse überzeugt mit Sicherheitsüberprüfungen

Mittlerweile ist es so einfach wie noch nie geworden, einen eigenen Memecoin zu erstellen. Denn es gibt viele anfängerfreundliche Tools und die Kosten sind für die meisten erschwinglich. Allerdings treten auf diese Weise auch viele Memecoins von Anfängern in den Markt, sodass es nicht wenige Projekte gibt, die schnell enttäuschen.

Noch schlimmer ist hingegen die Vielzahl von betrügerischen Memetoken. Denn Hacker und andere Verbrecher nutzen die mangelnde Sorgfaltsprüfungen der Investoren aus, die Memecoins oft nur aufgrund des Nervenkitzels eines strategischen Glücksspiels, des Renditepotenzials eines Lottogewinnes, der Unterhaltung und des Gemeinschaftsgefühls sowie auch teilweisen Nutzens kaufen.

Damit Sie sich nicht auf einmal mit Ihrem Kapital in Smart Contracts von Coins befinden, welche bei Auszahlungen eine Gebühr von 100 % verlangen, eine Sperrung Ihres Kapitals vornehmen oder den Wert mit einem Rug Pulls vernichten, sollten Sie auch bei den Memecoins einige Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Denn ein Großteil der täglich entstehenden Projekte stammt von Betrügern, ein nicht unerheblicher Anteil von Anfängern und nur die wenigsten bieten ein überdurchschnittliches Potenzial.

Das Team von Dogeverse setzt hingegen auf Transparenz, Seriosität und Professionalität, was sich an der Überprüfung des Smart Contracts erkennen lässt. Für diese Aufgabe hat es die renommierten Krypto-Sicherheitsexperten von Coinsult beauftragt. Sie haben den Code gründlich auf Schwachstellen überprüft und keinerlei größere Probleme entdeckt.

Somit müssen sich Anleger weniger Sorgen um Betrug machen. Dieser Faktor sollte nicht unterschätzt werden, da professionelle Memecoin-Trader generell vor einem Investment immer akribisch auf die Sicherheitsüberprüfungen achten, um somit unnötige Verluste zu vermeiden. Aufgrund der größeren Vertrauenswürdigkeit könnte Dogeverse wiederum leichter Investoren überzeugen, was auch dem Kurs zugutekommen kann.

Dogeverse startet im optimalen Umfeld für Kurs-Explosionen

Ein wichtiger Aspekt bei einem Investment in Kryptowährung ist, wie auch bei Aktien, die aktuelle Marktphase. Denn sie bestimmt unter anderem über das vorhandene Kapital der Investoren und über deren Stimmung. Makroökonomisch bewegen wir uns langsam auf eine Phase der Zinssenkungen in den USA zu, was wiederum mehr Geld in die Märkte treiben wird.

Aber auch die Investoren der Kryptowährung sind besonders optimistisch gestimmt. Die Mehrheit der Analysten rechnet mit einem der größten Bullenmärkte. Denn es gibt einige wichtige Faktoren, welche sich zu einer perfekten Rückkopplungsschleife für massive Kursexplosionen aufreihen.

Zu der dovishen Haltung der Notenbank kommt die bullischste Phase des Vierjahreszyklus der "Krypto-Leitwährung" Bitcoin, die höhere Akzeptanz, die steigende institutionelle Nachfrage durch die vielzähligen Krypto-ETFs, die Angebotsverknappung durch das Halving und die Bitcoin-Industrialisierung hinzu.

Während Bitcoin in diesem Bullenmarkt bis zum nächsten Hoch zwischen 128 und 189 % steigen dürfte, profitieren die Memecoins aufgrund der Korrelation nicht selten noch stärker von dem Optimismus der Anleger.

Laut CoinGecko lagen in dem bullischen ersten Quartal 2024 die durchschnittlichen Memecoin-Kursgewinne mit 1.313 % beeindruckende 4,6-mal höher als bei anderen Kryptosektoren. Von der Risikoaffinität könnte wiederum Dogeverse profitieren.

Großes Interesse an Dogeverse

Die besten Zeitpunkte für ein Investment in einen Memecoin sind der Vorverkauf und sofort am ersten Listungstag. Denn somit konnten die Investoren noch nicht Kurse in die Höhe treiben und man kann sich teilweise noch weitere Vorteile wie Vorverkaufsrabatte und Staking-Renditen sichern. Bei neuen Projekten ist jedoch auch die Gefahr größer, da es unklar ist, ob sie sich auch durchsetzen können.

Ein besonders positives Anzeichen ist jedoch eine hohe Nachfrage im Vorverkauf. Denn sie zeigt, dass die Entwickler aus Sicht der Investoren etwas richtig gemacht und die Qualitätskriterien dieser erfüllt haben. In dieser Hinsicht konnte Dogeverse besonders beeindrucken.

So hat der Presale viele Tage täglich Coins für rund 1 Mio. USD verkauft. Dabei konnte er Mittel im Umfang von mehr als 15 Mio. USD einwerben. Spätestens am 3. Juni wird der Vorverkauf abgeschlossen sein, sofern aufgrund des großen Interesses nicht vorher schon alle Coins vergriffen sind. Somit sollen sich Interessierte nicht zu lange Zeit lassen, wenn sie das Vorverkaufsangebot nicht verpassen wollen.

Bereits am 5. Juni um 10:00 Uhr können die Coins aus dem Presale auf der offiziellen Website beansprucht werden. Vermutlich wird dann, wie üblich, auch die erste Listung an einer Kryptobörse erfolgen.

Somit müssen Anleger ihr Kapital in dieser bullischen Phase nicht lange in einem Presale parken, sondern können unmittelbar von dem höheren Renditepotenzial der Memecoins im Bullenmarkt profitieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.